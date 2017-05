Periodista lanza crueles tuits sobre explosión en Manchester

Ha recibido de rebote una oleada de indignadas respuestas

Los comentarios jocosos comenzaron a los pocos minutos de conocerse la noticia. Cuando aún no estaban claros los detalles. El periodista David Leavitt, quien escribe free-lance reseñas de videojuegos y avances tecnológicos para algunos de los grandes medios, como CBS, AXS, Yahoo! y Examiner, ente otros, lanzó el primer dardo envenenado de humor negro, con una insensibilidad que indignó a muchos de los usuarios de la red, sobre todo por que viviemos en una época en la que el más mínimo evento sospechoso ya huele a ataque terrorista.

“Honestamente, durante más de un año pensé que un Ariana Grande era algo que se ordenaba en Starbucks” (Honestly, for over a year I thought an Ariana Grande was something you ordered at Starbucks).

El comentario, que en otro momento hubiera sido hasta divertido brilló por su inapropiado del momento y comenzó a recibir tanto señales de apoyo como de rechazo.

Honestly, for over a year I thought an Ariana Grande was something you ordered at Starbucks. — David Leavitt (@David_Leavitt) May 22, 2017

No contento con esto, cuando ya comenzaban a llegar los reportes de las víctimas, Leavitt repitió el insulto con un comentario mucho más cruel esta vez. “MÚLTIPLES MUERTES CONFIRMADAS en el Manchester Arena. La última vez que escuché a Ariana Grande también casi muero” (MULTIPLE CONFIRMED FATALITIES at Manchester Arena. The last time I listened to Ariana Grande I almost died too), tuitió esta vez.

MULTIPLE CONFIRMED FATALITIES at Manchester Arena. The last time I listened to Ariana Grande I almost died too. — David Leavitt (@David_Leavitt) May 22, 2017

A partir de este momento la andanada de comentarios ofensivos no se hizo esperar a través de todas las redes del comunicador. Muchos de ellos tachándolo de despreciable ser humano y exigiendo que se vetara su cuenta en Twitter, promoviendo la etiqueta #BanDavidLeavitt.

Entre las ofensas recibidas de varios usuarios, está la de @williamlegate, quien le dice: “Imbécil. Si tú no entiendes cúan insensibles han sido tus comentarios, tienes absolutamente CERO empatía, moral e inteligencia” (Dickwad. If you didn’t understand how insensitive your comments were, you have absolutely ZERO empathy, morals, or intelligence).

Una hora después Leavitt se disculpó explicando que no había adverido la magnitud de la tragedia. “Disculpen X la ofensa. No advertí la magnitud de la tragedia. Siempre hago comentariso estúpidos sobre cualquier cosa que está trending. Condolencias a las familias” (Sorry 4 offending. Didn’t realize the magnitude of the tragedy. I always make stupid jokes about whatevers trending. Condolences 2 families).

Sorry 4 offending. Didn't realize the magnitude of the tragedy. I always make stupid jokes about whatevers trending. Condolences 2 families — David Leavitt (@David_Leavitt) May 23, 2017

Y acompaño su excusa con un meme sobre vivir sin acceso a celulares o internet.

Este no es el primer escándalo en las redes que destapa el periodista de Boston. Poco después de la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre, Leavittt desafió la furia de los tuiteros conservadores cuando respondiendo a la etiqueta #CalmMeDownIn3Wods (CálmameEn3Palabras), Leavitt escribió: “Trump murió durmiendo” (Trump died sleeping).