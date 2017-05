El enojo de Florinda Meza cuando le preguntaron por su romance con Carlos Villagrán

La viuda de Roberto Gómez Bolaños se opuso enfáticamente a tocar ese tema

La actriz Florinda Meza, siempre recordada por su papel de doña Florinda en El chavo del 8, fue invitada al programa de entrevistas mexicano llamado ‘El minuto que cambió mi destino’. Durante la nota con el periodista Gustavo Adolfo Infante, todo transcurría con mucha amabilidad hasta que el conductor se metió en un tema particularmente delicado y, sin pensar la reacción que dispararía en la actriz, le preguntó sobre su relación amorosa con Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico.

En ese momento y visiblemente molesta Meza ni siquiera esperó ir a la tanda y sentenció: “Yo simplemente me niego a manosear eso (…), me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien. Porque será de lo que hablen, yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy”.

Incómodo y procurando por arreglar la situación, Infante ensayó una disculpa improvisada que a Meza no terminó de convencerla, para luego rematar diciendo: “Con esa respuesta no estoy dispuesta a darle público a Carlos Villagrán, me entiendes. ¿Tú estás dispuesto a darle de tu público a Carlos Villagrán? Allá tú“.

La pregunta de Infante pretendía confirmar los propios dichos de Meza cuando, en abril del año pasado, reveló haber mantenido un romance con Villagrán (al que consideró un error de su vida), y también con Enrique Segoviano, productor de El chavo. Ambas historias ocurrieron antes que la actriz comenzara su relación con Gómez Bolaños.

En el video pueden encontrar la entrevista completa, y la incómoda pregunta en el minuto 19:00.