Destacan ante la presidenta de México la vitalidad y capacidad de los mexicanos en Estados Unidos

La conferencia mañanera del 8 de mayo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum fue dedicada a los mexicanos y mexicanas que radican en Estados Unidos y una analista invitada dio una idea de la fuerza de trabajo, de consumo y de población que representan los connacionales aztecas.

Ana Valdez, la presidente de Latino Donor Collaborative, dio un importante bosquejo de la fuerza y la influencia que representan los inmigrantes mexicanos en la Unión Americana.

Valdez dijo que los mexicanos en Estados Unidos suman 38 millones de personas, compuestos tanto por mexicanos que llevan 10 generaciones en Estados Unidos como por mexicanos que tienen poco tiempo ahí.

De esa cifra de 38 millones de mexicanos, el 90% no son indocumentados, dijo Valdez. Esto indica que 34 millones de mexicanos en Estados Unidos son ciudadanos mexicanos y, muchos, a la vez ciudadanos estadunidenses o personas con estatus legal.

Solo el 10% de los 38 millones de mexicanos son clasificados como personas indocumentadas.

Hace una década que los nacionales de México dejaron de viajar o emigrar a Estados Unidos en grandes números, declaró Valdez.

En términos de la fuerza de trabajo, los mexicanos en Estados Unidos contribuyen $2.3 billones de dólares a la economía del país anglosajón.

Los inmigrantes mexicanos y las personas de origen mexicano que llevan generaciones en Estados Unidos son el segmento de la población que más trabaja.

Por ejemplo, dijo Valdez, el 63% de la población blanca estadunidense está empleada.

Pero entre los 38 millones de mexicanos, el 69% está empleado y contribuyendo al país.

Otro dato indica que la mayoría de los mexicanos están en California y Texas, dos estados con un crecimiento económico sustantivo.

Si California fuera un país tendría la quinta economía más grande del mundo. Valdez también dijo que el triángulo entre Austin y San Antonio, en Texas, y Monterrey, en México, es una fuerza económica.

En California y Texas, dijo Valdez, el auge de sus economías se debe a los inmigrantes mexicanos.

Para finalizar, Valdez apuntó que ahora los hijos de los mexicanos en Estados Unidos están asistiendo a las universidades en grandes números y tienen como meta contribuir a este país como lo han hecho sus padres.

Un último dato, según Valdez, quien reside en Estados Unidos, es que la tasa de crecimiento de los mexicanos es mayor que otros grupos demográficos en territorio estadounidense.

Valdez dijo que los mexicanos, a pesar de lo que ocurre en estos momentos de redadas masivas, se han forjado un futuro a base de “resistencia, fortaleza y recuperación”.

Valdez, quien dijo estar preparando otro perfil de datos sobre las mexicanas en Estados Unidos, enfatizó varias veces que los mexicanos y mexicanas contribuyen a la economía de ambos países por igual México y Estados Unidos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.