A Mariah Carey no la bajan de “diva”

A la cantante se le invitó a hacer un papel especial en la cinta "The House", pero su participación se convirtió en toda una pesadilla por su mala actitud

Lo que debería haber sido un día más de rodaje en el set de ‘The House’, una nueva comedia a cargo del director de ‘Malditos Vecinos’, con Amy Poehler y Will Ferrel a la cabeza del reparto, acabó siendo lo más parecido a una pesadilla para todo el equipo, debido a las demandas de la estrella Mariah Carey, quien había sido contratada para hacer un pequeño cameo. Así lo ha relatado Rob Huebel, uno de los actores de la cinta, quien no se ha mordido la lengua a la hora de evidenciar la actitud de diva que mostró en todo momento la cantante.

“Volvimos a rodar unas escenas con una estrella del pop llamada Mariah Carey. No fue nada bien. Jo***, no sé qué le pasaba. Fue una locura”, confesó el intérprete en la emisora de radio SiriusXM.

Además de aparecer cuatro horas tarde y pedir que su camerino estuviese decorado con “rosas blancas y peluches de corderitos” -un guiño a sus fans, a quienes ha bautizado con el nombre de este animal-, Mariah no se mostró nada cooperativa a la hora de seguir las instrucciones del cineasta.

“Se le contrató para cantar una canción, y dijo que no quería cantar esa, aunque le insistieran diciéndole: ‘Te contratamos para cantar esta canción’. Luego había otra escena en la que la disparaban y la mataban… en la película, no en la vida real. Pero no quería hacerlo. Dijo: ‘No creo que mi personaje deba morir por una herida de bala. ¿Y si desvío las balas como Wonder Woman?’. Le dijeron: ‘Mariah, no tenemos tiempo para esto. Te estamos pagando mucho dinero. Solo te tenemos un día. No tenemos tiempo para discutir contigo. Simplemente hazlo’. No quería hacer nada de lo que le decían. En cualquier caso, ¿por qué estoy hablando mal de ella?”, añadió Huebel en el espacio radiofónico.

El actor ni siquiera está seguro de si el cameo de la artista aparecerá en la versión final de la película, pero de ser así, ha querido dejar claro que “hubo que trabajar mucho para conseguirlo”.