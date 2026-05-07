Ayudan a miles de pequeños negocios a reducir costos y ahorrar energía

Para apoyar a los dueños de pequeños negocios que enfrentan aumentos de sus costos operativos, ComEd ha emprendido un programa que ha ayudado a más de 100,000 pequeños negocios del norte de Illinois a ahorrar dinero y energía.

Con motivo de la Semana Nacional de los Pequeños Negocios, celebrada del 3 al 9 de mayo, ComEd se unió a propietarios de pequeños negocios y funcionarios electos locales para dar a conocer las oportunidades que ofrece el Programa de Eficiencia Energética (ComEd.com/EnergySavings) de ComEd a los pequeños negocios. Gracias a estas iniciativas, que incluyen evaluaciones de las instalaciones e incentivos para compensar el costo por las mejoras en eficiencia energética, los negocios han ahorrado $262.8 millones de dólares en costos energéticos anuales y recibido $607 millones de dólares en incentivos.

“ComEd reconoce que los pequeños negocios son el motor de toda economía local”, afirmó Gil Quiniones, presidente de ComEd. “Al ofrecer programas que ayudan a controlar el consumo y los costos energéticos, estamos brindando a los dueños de pequeños negocios la oportunidad de destinar una mayor parte de sus ganancias para su personal y a las comunidades en las que operan”.

Desde 2015, pequeños negocios y clientes del sector público han ahorrado 2,200 millones de kilovatios-hora (kWh) de energía, lo que ha contribuido a evitar casi 1,700 millones de libras de emisiones de carbono que provocan el cambio climático. Esto equivale, desde el punto de vista del medio ambiente, a plantar más de 750,000 acres de árboles o a retirar 176,000 coches de circulación durante un año.

Entre los clientes de pequeños negocios y del sector público que cumplen los requisitos se incluyen restaurantes, tiendas de comestibles, iglesias, bibliotecas públicas, comisarías y estaciones de bomberos con una demanda energética máxima inferior a 500 kilovatios. En ComEd.com/SmallBiz se puede consultar la lista completa de pequeños negocios que cumplen los requisitos y las opciones de EE disponibles para ellos.

“Felicitaciones a ComEd por este significativo logro de apoyar a más de 100,000 pequeños negocios en todo el norte de Illinois”, expresó la representante estatal de Illinois, Theresa Mah.

«La eficiencia energética es la forma más rápida y rentable de reducir las emisiones y bajar las facturas de energía, y los programas de ComEd han demostrado que invertir en eficiencia aporta beneficios reales y cuantificables a los negocios y las comunidades de Illinois”, afirmó Brian Imus, director ejecutivo de Illinois Green Alliance.

L comunidad de Pilsen, en Chicago, ha registrado una participación significativa en este programa, con casi 400 negocios que han implementado modernizaciones desde el 2015. Estos negocios han recibido $3.6 millones de dólares en incentivos y logrado un ahorro anual de más de $1.6 millones de dólares y 14 millones de kWh de energía. Este ahorro energético equivale, en términos del medio ambiente, a plantar 4,900 acres de árboles o a retirar 1,156 coches de circulación durante un año.

The Tonk BBQ, un restaurante con 18 años de existencia situado en el corredor comercial de la calle 18, en el barrio de Pilsen de Chicago, es uno de los negocios que se ha beneficiado con los programas de ComEd para pequeñas empresas. En 2025, The Tonk se sometió a una evaluación del edificio en la que se recomendó la instalación de nueva iluminación LED y la realización de mejoras en su cámara frigorífica y su congelador.

“Animo a todos los negocios de Chicago a que aprovechen el programa de eficiencia energética de ComEd”, afirmó Beth Wagner, propietaria de The Tonk BBQ.

Más información en ComEd.com/EnergySavings.