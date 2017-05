Reconocerán labor social de Jorge y Paola Ramos

La Fundación Astrea Lesbian Foundation for Justice consideró a ambos para otorgarles un reconocimiento su gala anual que se celebrará este día en Los Ángeles

Este jueves 25 de mayo, en la ciudad de Los Ángeles, California, se llevará a cabo la tradicional gala organizada por la Fundación Astrea Lesbian Foundation for Justice, que ahora en su cuarta edición tendrá entre los galardonados a Jorge y Paola Ramos, a quienes se les reconocerá por su ardua labor en temas de inmigración y justicia social.

Desde hace 40 años, Astraea Lesbian Foundation for Justice trabaja en la promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTQI por todo el mundo, así como en temas puntuales respecto a igualdad de genero, cuestiones raciales, económicas y sociales.

Jorge y su hija se harán acreedores, de forma individual, a los denominados premios Fueling the Frontlines, ya que a través de sus voces, así como de sus distintas plataformas, han divulgado y defendido los derechos y movimientos de la comunidad por la que trabaja Astrea, convirtiéndolos en líderes de esta labor.

Además de los Ramos, otros de los condecorados serán: Patrisse Cullors, Organizador y Co-Fundador de The Movement for Black Lives & Executive Director of Dignity and Power Now; Jennicet

Gutiérrez, Activista y Transgénero Latina Organizadora y cofundadora de Familia: Trans Queer Liberation Movement y Bruce Cohen, productor y ganador de un Oscar por “American Beauty” y productor ejecutivo de “When We Rise”.

La gala será amenizada por la cantante Toshi Reagon​ y todo lo que se recaude esta noche se destinará en los diferentes proyectos emprendidos por la fundación.