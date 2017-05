Aprende a establecer metas y a cumplirlas

Todas las personas exitosas en el mundo, deportistas, hombres de negocio, artistas, se propusieron a sí mismos ciertos objetivos

Primero que todo, ¿por qué es importante establecer metas en la vida? Piensa en un barco que sale de un puerto, sin tener un destino preciso o un mapa para llegar a él. Es una embarcación que va completamente a la deriva, y lo más probable es que se pierda en el medio del océano.

Ahora bien, todos los seres humanos tenemos deseos y aspiraciones, y para hacerlos realidad necesitamos establecernos metas y objetivos.

Todas las personas exitosas en el mundo, deportistas, hombres de negocio, artistas, se propusieron a sí mismos ciertos objetivos, y con perseverancia los cumplieron. Establecer metas te da una visión de vida a largo plazo y la motivación que necesitas a corto plazo. Igualmente te ayuda a organizar tu tiempo y tus recursos para aprovechar al máximo la vida.

Vamos a crear algunas metas en nuestras vidas…

Piensa a largo plazo lo que quieres ser, hacer y tener: Imagina a gran escala tu vida, e identifica lo que quieres hacer con ella, qué diferencia quieres marcar en el mundo, qué te gustaría alcanzar para sentirte completamente feliz.

Identifica los objetivos para cada área de tu vida: El punto es que puedas establecer metas para cada área; la familiar, la financiera, la laboral, la espiritual, la salud física, etcétera. La gente más plena es la que ha encontrado un perfecto balance en todos los aspectos de su existencia y sabe que si se enfoca demasiado en uno o le falta otro, no logrará la felicidad completa.

Divide esas grandes metas en otras más pequeñas: Para llegar a ese punto, es necesario que dividas los grandes objetivos en otros más pequeños y más pequeños, hasta llegar a los pasos que necesitas dar diariamente para alcanzarlos. Lo que necesitas es establecer el plan de acción para cada una de tus metas en la vida, y que empieces a tomar acción desde hoy mismo.

Establece metas realistas: No significa que tengas que conformarte, pero sí es importante que los objetivos sean alcanzables en el tiempo que te has propuesto y que tengas alguna forma de medir los resultados. Si no llegas al resultado deseado en el momento en el que lo tenías estimado, no te desanimes ni renuncies, solo reconsidera el tiempo y los recursos y establece una nueva meta más realista.

Sé muy precisa y escribe tus metas: Puedes realizar una tormenta de ideas, escribir todas las ideas que se te ocurran y luego sacar en limpio todas las metas que tienes. Guarda ese papel como orientación y apoyo para releerlo cuando sientas que te estás saliendo del camino, para que te ayude a enfocarte de nuevo en lo que te has propuesto. Igualmente, trata de ser muy precisa con lo que quieres a corto, mediano y largo plazo.

Puede que personas a tu alrededor tengan expectativas sobre ti, y que te sientas obligada a cumplirlas por complacer a los demás. En este punto, es fundamental que entiendas que tus metas son tuyas y que solo tú puedes decidir qué te hace feliz y qué debes hacer con tu vida para lograrlo.

@PosadaLifeCoach