Netflix cancela ‘Sense8’ tras dos temporadas

No habrá tercera temporada de la serie

Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, anunció que se cancelará la tercera temporada de la serie “Sense8”. No se dieron razones detrás de la cancelación, sólo se hizo el pronunciamiento que la serie que ya llevaba 23 capítulos grabada en 16 ciudades de 13 países diferentes no continuará; todo después de que también se anunciara la cancelación de “The Get Down”.

“Nunca ha habido en la historia un show realmente más global en el que la igualdad y la diversidad se muestre en el equipo internacional, que solo reflejó la entrega de los televidentes apasionados de todo el mundo. Agradecemos a Lana, Lilly, Joe y Grant por su gran visión y a todo el equipo por su compromiso”, comentó Holland.

El anuncio se hizo días después de que Reed Hastings, CEO de Netflix, comentara que la plataforma aún no ha cancelado las suficientes series; después de la cancelación de “The Get Down” y “Sense8”, sólo cabe rogar que no cancelen también la “House of Cards”.