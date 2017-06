Video: “Alá lo sabe todo”, el anuncio antiterrorismo que se hizo viral

El clip acumula más de 4.3 millones de reproducciones al inicio del mes de Ramadán

Ramadán es el mes del perdón y la misericordia para la tradición musulmana. Los creyentes de esta fe ayunan diariamente desde que el sol sale y hasta que se pone con varios objetivos, entre ellos el de buscar un estado de paz que conecte con la conciencia divina.

Este año, Ramadán se celebra del 27 de mayo al 25 de junio, y en este contexto la compañía Zain Telecom lanzó un anuncio que, de inmediato, se hizo viral en la red.

En él puede observarse a un terrorista mientras prepara los explosivos que más tarde se ata al cuerpo. Cuando sale a la calle, se encuentra con víctimas del terrorismo que le recriminan la violencia con que se venera a Dios.

“Voy a contárselo todo a Alá -dice la voz de un niño al fondo-. Que has llenado los cementerios con nuestros niños y has vaciado nuestras escuelas. Que has prendido la agitación y llevado la oscuridad a nuestras calles. Y que has mentido. Alá conoce los secretos de todos los corazones”.

Las imágenes se alternan con escenas reales de ataques en escuelas y mezquitas, incluso con sobrevivientes reales de atentados terroristas, mientras la canción al fondo argumenta: “Venera a Dios con amor y no con terror. Sé amable en tu fe. Enfréntate al enemigo con paz, no con guerra. Bombardeemos la violencia con el perdón, al odio con el amor”.

El video ha tenido gran aceptación en la red, al punto que en unos días supera los 4.3 millones de reproducciones.

Zain Telecom es uno de los gigantes de las telecomunicaciones en el mundo árabe, con presencia en Kuwait, Emiratos Árabes, Jordania, Líbano, Arabia Saudita y Sudán, entre otros.

Mira el video: