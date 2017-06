Pronósticos, Juventus o Madrid: ¿Quién ganará la Final de la Champions League 2017?

En un partido de "pronóstico reservado", los merengues y los bianconeri miden en Cardiff

La Final de la Champions League entre la Juventus y el Real Madrid llega con muchos ingredientes tácticos, duelos individuales de película, historiales que contrastan y hacen del juego en Cardiff uno muy difícil de predecir el resultado.

¿Podrá la mejor defensa de Europa detener a la máquina goleadora de Zidane? ¿Acompañará la mala suerte en finales a la Juve y a su goleador Gonzálo Higuaín? ¿Podrá el Madrid lograr el bicampeonato, algo que no consigue ningún club desde el Milan hace 27 años?

En fin, son muchas las variantes que aderezan este encuentro que hará vibrar a millones de aficionados alrededor del planeta y como parte de esa pasión nuestro staff se une a los pronósticos de un partido que promete muchas emociones.

COBERTURA ESPECIAL: JUVENTUS vs. REAL MADRID

Pronósticos

Ricardo López Juárez

Juventus 3-2 Real Madrid

El mejor equipo de esta Champions es la Juve: defensa inquebrantable, portero inspirado y ataque explosivo. Real Madrid se morirá en la cancha y lo pondrá emocionante pero será insuficiente.

Jairo Giraldo

Juventus 2-1 Real Madrid

Considero que Real Madrid enfrenta esta vez a uno de los equipos que mejor defiende en el futbol de hoy. El mismo que en 180 minutos dejó en cero al Barcelona que unos días después le hizo tres al Madrid en el Bernabéu. A diferencia de otros rivales, los equipos de Allegri saben atacar y con Dybala, Manzukij e Higuaín pueden ser peligrosos ante una defensa vulnerable como la de los merengues. La clave del partido puede estar en que Danny Alves y Juan Cuadrado le ‘coman’ la espalda a Marcelo, para no dejarlo sumar al ataque y para encontrar una puerta de entrada por la derecha que puede ser crucial.

Germán Díaz

Juventus 0-0 Real Madrid (Juve en penaltis)

Juventus se va a coronar en serie de penales. El juego va a quedar empatado sin goles en tiempo regular y tiempos extra. La diferencia la va a marcar el veterano guardameta Gianluigi Buffon, al momento de atajar los penales, por encima de Keylor Navas. En esta ocasión, la magia de Isco no va a ser suficiente para desestabilizar la férrea zaga de la Juve, que con su muro defensivo no permitirá lucir el potencial ofensivo del Real Madrid con Cristiano, Bale y Benzema. Por primera vez y después de 62 partidos consecutivos, el conjunto blanco no podrá hacer un gol.

Ángel Soto

2-1 para cualquier bando… (favorito la Juve)

Si hay un club en el mundo capaz de mantener a raya el tremendo ataque de este Real Madrid, que quizá cuenta con la mejor plantilla de 22 jugadores de su historia, ése es la Juventus. El partido será un duelo de agasajo entre los dos mejores clubes europeos y su resultado final mucho dependerá de quién anote primero. Si los italianos logran contener al Madrid durante la primera mitad, el partido entrará en su terreno de dominio y una vez ahí son pocos los clubes capaces de salir ilesos. El Madrid, sin duda, tiene mejor plantilla y recursos, pero la Vecchia Signora es mejor como equipo y esta es la esencia del juego.

Rubén Marín

Juventus 3-2 Real Madrid (sin alargue)

La superioridad del Real Madrid no es tan evidente ni en el papel, ni en la cancha en esta ocasión. La Juventus tiene además de mayores motivaciones para llevarse la ‘orejona’ -no la gana desde 1996-, argumentos futbolísticos, tácticos y estratégicos de peso para salir avante de Cardiff.

La clave está en el diseño de partido de Massimiliano Allegri y en la nulificación del medio campo merengue, algo complicadísimo. Si los equipos salen a liquidarse y no a medir estrategias, habrá un partidazo en Cardiff y lo ganarán los ‘bianconeri’.

Manuel Morfín

Juventus 1-1 Real Madrid (Juve en penaltis)

El poderío ofensivo del Real Madrid mantendrá ocupada a la mejor defensa de Europa, pero será difícil penetrarla. La Juve podría encontrar un gol a balón parado o en contragolpe con un Higuaín urgido de sacudirse fantasmas en partidos definitivos y por ahí una genialidad de Cristiano Ronaldo o el oportunismo de último minuto de Sergio Ramos enviar el encuentro al alargue, hasta los penaltis.

Entonces la figura de Gianluigi Buffon se agrandará más y se impondrá a los merengues, recetando una amargura más a Zinedine Zidane, quien volverá a ser testigo a la distancia en una definición desde los once pasos ante el arquero italiano.