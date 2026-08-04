Susana Mendoza resalta su experiencia en las finanzas en su candidatura para alcaldesa de Chicago

Las elecciones de alcalde de Chicago serán el 23 de febrero de 2027 y hasta ahora al menos nueve personas han declarado su intención de competir por ese puesto, que actualmente ocupa Brandon Johnson. Ellos son Susana Mendoza, la saliente contralora de Illinois, George Cárdenas, miembro de la Mesa del Condado Cook de Revisión de Impuestos; Joe Holber, empresario; Alexi Giannoulias, secretario del estado de Illinois; Mary Poppas, tesorera del Condado de Cook; Mike Quigley, representante federal; Matt Brewer, exdirigente de la CHA; Liam Stanton, empresario; y John Kelly, empresario. Johnson aún no ha declarado formalmente si buscará la reelección.

Susana Mendoza, hija de inmigrantes mexicanos que nació y creció en La Villita, habló con La Raza sobre su renovada aspiración de ser alcaldesa de Chicago. Ella ha sido secretaria municipal, representante estatal y contralora del estado de Illinois.

¿Cómo enfrentaría usted si llegara a ser alcaldesa el déficit de $732.5 millones de dólares de las Escuelas Públicas de Chicago? ¿Cuál sugerencia tendría para enfrentar ese déficit?

Es una muy buena pregunta y te podría decir que tengo muchas soluciones de sentido común para abordar este tema de las finanzas que en mi opinión es el más importante. Finanzas, la seguridad pública, la crisis económica y la crisis de confianza y de liderazgo en la dirección de la ciudad.

En torno a las finanzas [a escala de todo el gobierno de la ciudad] tenemos $36,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones… y también tenemos $89 millones de déficit [presupuestario]. Tres rebajas de la calificación crediticia en tan solo los últimos 13 meses. Y compara eso con los 10 aumentos al crédito que yo he podido ayudar al estado a recibir durante mi trayectoria como contralora.

Pero lo que te podría decir, en lo referente a las finanzas, es que no hay ningún otro candidato con la experiencia que yo traigo a esta labor desde el primer día. La tormenta que estamos viendo básicamente de incompetencia de la alcaldía ha dejado a Chicago en líos financieros muy severos. Pero lo que puedo decir en lo que se refiere a cómo solucionarlo, Chicago necesita un líder que tenga la experiencia de ya haberlo hecho. Tenemos muchas deficiencias, pero solamente hay una persona que ya ha tenido la experiencia de haber tomado una crisis financiera, enfrentarla directamente y ha rescatado al estado adelante.

Si ya fueras alcalde de la ciudad, ¿cómo harías para que Chicago trabaje mejor? A veces ya nadie parece llegar a ningún acuerdo.

Yo ya he tenido la experiencia de trabajar con diferentes grupos electos. Y eso me parece muy importante porque los dos ultimos alcaldes no han tenido la experiencia. Yo fui representante estatal por 11 años. Eso me enseñó a trabajar con diferentes legisladores y más que nada saber cómo mover legislación importante para la comunidad. El siguiente alcalde debe saber cómo manejar el gobierno a un nivel estatal, trabajar con los diferentes legisladores, trabajar directamente con el gobernador, trabajar con otros funcionarios electos estatales. Yo lo sé hacer porque yo ya lo he hecho, y lo continúo haciendo todos los días. Segundo punto, mi candidatura se refiere a que yo también llevo la experiencia de trabajar en el Concilio con diferente gente. Yo fui la secretaria municipal por cinco años, dos periodos. Trabajé directamente con los concejales, con el alcalde. Conozco todas las reglas del Concilio. Sé manejar eso [hasta] en mis sueños porque tuve que trabajar con 50 concejales y pasar leyes en el pleno del Concilio. Ya tengo esa experiencia y finalmente también tengo la experiencia de trabajar las finanzas como contralora del estado de Illinois. Y trabajar con todas las diferentes agencias. Esa es una experiencia que nadie va a traer a esta campaña.

De los otros candidatos a alcalde de Chicago, ¿a quién ves como tu rival que tienes que derrotar. ¿Giannoulias, Quigley, Pappas, Cárdenas, Johnson…?

Yo te diría que más que enfocarme en a quién tengo que tumbar, verdad, mi enfoque va a ser en cuantas personas yo puedo ganar a mi favor. Yo no estoy corriendo en contra de alguien en particular, estoy corriendo para ganarme el voto y la confianza del público. Cada candidato va a tener que hacer su campaña para ganarse el voto y el enfoque no va a ser en tirar a los demás si no en ganarse el voto del público.

En relación con los votantes, ¿cuál va a ser el mensaje que les vas a enviar para motivarlos a elegir a Susana Mendoza? La elección será en siete meses, pero hasta hoy parece que no hay mucho entusiasmo entre los ciudadanos. ¿Cómo vas a hacer para motivarlos a salir a votar?

Mira, te voy a decir lo que he estado haciendo en estos últimos 10 meses. Ha sido una gira de escuchar. He visitado los 77 vecindarios aquí en Chicago. Me he sentado directamente con los vecinos en sus sofás, en sus porches, en sus balcones, en sus iglesias, en las cafeterías, por todos lados donde ellos están, y he hablado con ellos de lo que es mi visión de rescatar a la ciudad de Chicago porque son tres crisis muy difíciles. Y ellos me han dicho que hay que rescatar a la ciudad de esta crisis financiera y de la crisis de seguridad pública. Porque no importa en qué parte de la ciudad yo he estado, la seguridad pública es de máxima importancia y yo soy la candidata en esta campaña que ha tenido la experiencia que ninguno de los otros candidatos ha tenido.

Mis rivales políticos vienen de medios bastante bien económicamente, que yo no he tenido. Yo nací en La Villita, yo recuerdo muy bien cuando yo iba a la escuela y llegue a oír balazos. Y esta es una experiencia que me ha formado como funcionaria electa, porque sé lo que es pasar por momentos muy difíciles para mis padres para poder darme la oportunidad. Eso no se ha perdido en mí, lo tengo muy presente. Hay comunidades que todavía hoy en día sufren esas maldades, demasiadas personas que resultan muertas por tiroteos, aunque la ciudad dice que estamos más seguros. La gente no lo siente cuando nos dicen que todo va bien, pero la gente aun batalla para pagar la renta. Eso quiere decir que todo no va bien. Tener esos problemas, que la comida cuesta demasiado y que cada día pagamos más y recibimos menos… Tengo muy presente quién soy, de dónde vengo y estoy muy orgullosa de ser de padres mexicanos que entienden las necesidades de la gente de Chicago de una manera muy personal. Esta vez me voy a dirigir a lo que he hecho en toda mi carrera, que es producir mejores resultados, no promesas, si no mejores resultados para la gente que me ha dado el honor y privilegio de poder representarlos.

¿Por qué no te hemos visto más en las protestas y vigilias contra las acciones de ICE? Si ganas la elección, ¿vas a defender la condición de ciudad santuario de Chicago?

Claro, yo he estado en esas protestas, no he estado quizás en todas en las que tú has estado, pero he participado en las protestas ‘No Kings’, he hablado en contra la crueldad que hemos visto por parte de esta administración. Estoy absolutamente orgullosa de ser de padres inmigrantes y voy a seguir luchando por mi comunidad.

Yo he votado a favor de crear esa ciudad santuario. A la misma vez estoy de acuerdo con otros concejales en ver que las personas que cometen crímenes, como violaciones o asesinatos o tiroteos, no sean protegidos por esa misma ley. Yo creo en tener una política correcta que proteja a la gente trabajadora, que es la mayoría, y que también proteja a la misma comunidad de la gente violenta que nos está causando esos problemas. La misma gente inmigrante no quiere que esa gente regrese a sus comunidades. Hay que tratar esto con mucho sentido común y mucha compasión para la gente como mis padres, que vinieron a trabajar y a hacer a este país mucho mejor. Siempre he sido consistente con esa meta.

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