“Era pánico absoluto, pánico masivo… “: testimonios sobre el ataque en Londres

Los testigos hablan sobre el ataque en el Puente de Londres

“Vi a una camioneta blanca a alta velocidad, probablemente iba a a unos 80 km. Se se subió a la acera donde la gente iba caminando y atropelló a unas cinco o seis personas“.

Holly Jones, reportera de la BBC estaba en el Puente de Londres, en el centro de la capital británica, el sábado en la noche cuando tuvo lugar lo que la policía describió como un ataque terrorista.

Jones describió lo que vio: “La camioneta giró justo donde yo estaba y vi que atropelló a tres personas delante de mi y otras tres que estaban detrás de mi”.

“Parecía que estaban gravemente heridos. Después llegaron los paramédicos a atenderlos y veo a unos 20 policías armados en el puente”, dijo la reportera.

El ataque, que ocurrió aproximadamente a las 22.00 hora local, dejó un saldo de siete personas muertas y 48 heridas.

Se informó que el vehículo, después de atropellar a peatones en el Puente de Londres, se dirigió hacia Borough Market, una zona cercana de bares y restaurantes en el centro de la capital británica.

Allí salieron los ocupantes del vehículo y comenzaron a apuñalar a la gente.

Liam y Claudia, que viven en Borough Market, en un edificio de departamentos con un bar en la planta baja, relataron a la BBC lo que vieron.

“Eran aproximadamente 10.10 (hora local), estábamos en la casa viendo una película con las ventanas abiertas y empezamos a oír una conmoción, vidrios que se rompían, mesas y sillas que se estrellaban… muchos gritos”, cuenta Liam.

“Corrí a la ventana y vi a muchísima gente gritando y corriendo por todas partes. Mucha gente corría hacia la entrada del metro”.

“Había gente corriendo por todas partes”, dice Claudia. “Oí a un hombre que hablaba por teléfono y decía: ‘lo apuñalaron, lo apuñalaron'”.

“Era pánico absoluto, pánico masivo. Entonces supimos que se trataba de algo grave, no era sólo un incendio o algo así, era algo muy grave”.

Liam continúa: “Llegó una ambulancia que obviamente había respondido a la llamada del apuñalamiento”.

“Entonces salió un hombre joven del bar y corrió a tocar la ventana de ambulancia y gritaba: ‘apuñalaron a mi amigo’. Estaba en pánico y gritaba: ‘mi amigo fue apuñalado, está en el bar'”.



Ella gritaba: ‘¡ayúdenme, ayúdenme!’, pero yo no pude hacer nada”, dice Gerard

Gerard, estaba en uno de los bares donde entraron los atacantes. Le contó a la BBC lo que vio.

“Vi a tres hombres apuñalando a una joven… yo no pude hacer nada… eran tres…. la apuñalaron unas 10 o 15 veces y ella gritaba: ‘¡ayúdenme, ayúdenme!’, pero yo no pude hacer nada”.

“Después los tres corrieron y apuñalaron a un hombre. Entonces alguien gritó: ‘corran, corran, son terroristas’ y toda la gente comenzó a correr y los atacantes también corrían y atacaban a la gente con los cuchillos”.

Posteriormente se informó que agentes de policía armados llegaron a la zona y que se produjo un enfrentamiento armado que duró unos 8 minutos hasta que la policía mató a los supuestos atacantes.

El fotógrafo Gabriele Sciotto le contó a la BBC lo que ocurría a su alrededor cuando tomó esta foto.

El fotógrafo Gabriele Sciotto captó la imagen de uno de los supuestos atacantes herido y tirado en el suelo.

Así describió a la BBC qué fue lo que ocurría cuando tomó esa imagen.

“Tras los disparos de la policía el hombre cayó al suelo y como se puede ver en la fotografía, llevaba puesto un chaleco con lo que parecían ser explosivos. También se ve que está sangrando en el brazo izquierdo”.

“En la foto se ve al policía que sigue apuntándole con el arma. Lo mismo estaba ocurriendo al otro lado de la calle, donde también estaba un policía y otro hombre tirado en el suelo”.

“Yo vi a tres hombres que llevaban estos chalecos con lo que parecían ser bombas o algún tipo de explosivo. Yo pensé que no eran reales, no parecían reales, por eso no me sentí tan asustado”, relata Sciotto.

“En unos segundos llegaron más policías al lugar, rodearon a estas personas y les dispararon”, agrega.