Las palabras tienen peso y sustancia, a veces sabor y color”: Olivia Maciel

Las palabras siempre han acompañado a la autora y poeta Olivia Maciel casi toda su vida.

“Las palabras no solo tienen peso, sabor y color, también están hechas de tiempo. Son respiración, son los latidos mismos del corazón”, escribió Maciel en su aportación a un libro titulado ‘Narrar lo propio’, editado por la escritora Sylvia Aguilar Zeleny y publicado por la UNAM en Chicago.

Maciel, de padre y madre con raíces italianas, nació en la Ciudad de México. Sus abuelos emigraron a México buscando una vida mejor.

Maciel, quien además de ser poeta es profesora de literatura, es residente de Chicago desde la última mitad de la década de 1980, según nos cuenta en una entrevista telefónica.

Antes vivió por varios años en Boston cuando estuvo casada con un joven ingeniero estadunidense.

Prolífica como escritora y poeta, Maciel acaba de publicar su séptimo libro ‘Gacela en rojo’ (Editorial Manzana, 2025) y el cual es de poesía.

Su comienzo en la lectura

Durante la entrevista telefónica, Maciel contó a La Raza varias anécdotas que la condujeron cuando joven a la literatura y más tarde a la poesía.

Ella creció y vivió con sus padres en la Ciudad de México, y dice que vivía en el centro cerca de la esquina de las calles Venezuela y Argentina, no muy lejos de la Secretaria de Educación Pública.

Angelina, su madre, fue maestra de primaria por unos 30 años y una vez, después de ir al mercado, ella le regaló un pedazo de papel color manila y Olivia, de corta edad, empezó a escribir.

Luego su madre le regaló dos libros que ella devoró una y otra vez. Eran ‘El diario de Ana Frank’ y el otro la novela ‘Mujercitas’ de Louisa May Alcott.

Olivia leyó estos dos libros repetidas veces al punto de no querer ir a comer por estar sumergida en la lectura.

“Me hartaba de manzanas con tal de no perder tiempo”, dijo Maciel en su aportación al libro ‘Narrar lo propio’.

De niña ella produjo su propio diccionario en donde guardaba la lista de las nuevas palabras que estaba aprendiendo.

Ella recordó que los primeros dos libros que compró cuando era adolescente en la Librería Misrachi en la Ciudad de México fueron un poemario de Octavio Paz y un ‘Romancero gitano’ de Federico García Lorca.

Una vida nueva en Boston y luego en Chicago

Cuando emigró a Boston después de haber contraído matrimonio con un joven ingeniero, ella se llevó consigo las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz.

Y el resto, como dicen, es historia.

Maciel tiene una licenciatura en español y literatura latinoamericana de la Universidad de Wisconsin; una maestría en Estudios Hispanos de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y un doctorado en idiomas romances y literatura de la Universidad de Chicago.

Por varios años, Maciel ha enseñado literatura latinoamericana en varias universidades del área de Chicago y ha impartido cursos en el Colegio San Agustín de Chicago.

Sus otros libros son los siguientes: ‘Cielo de magnolias, cielo de silencios’ (2015); ‘Sombra en plata’ (2005); ‘Filigrana encendida’ (2002); ‘Luna de cal’ (2000); ‘Más salado que dulce’ (1995); y un libro de relatos cortos titulado ‘Espejos en un café’ (2022).

Ella también es autora de la monografía ‘Surrealismo en la poesía de Xavier Villaurrutia, Octavio Paz y Luis Cernuda’ (2008) y editora de la antología ‘Astillas de luz’ (1998).

Consejos a los jóvenes

A la pregunta de qué consejos le puede ofrecer a los jóvenes para encausarse en el camino de la literatura y aprender a escribir, ella contestó que cada inquieto joven que sueña ser escritor debe empezar ya a mantener un cuaderno consigo y anotar ahí sus inquietudes y observaciones.

Además de leer a los buenos escritores y asistir a talleres literarios.

“Deben llevar con ellos un pequeño diario”, dijo esta poeta.

Maciel, quien prefirió no decirnos su edad, le dijo a La Raza que tiene el sueño de algún día fundar un centro de escritores en donde haya talleres, clases y autores invitados a enseñar a los jóvenes hispanos a entrar al mundo de la literatura latinoamericana.

Maciel, una escritora que le encantan las palabras y ve la belleza de esta vida en diferentes aspectos, también es de la opinión de que las Escuelas Públicas de Chicago deben enseñar cursos de creación literaria a todos los niveles.

“Amo la riqueza de vocabulario del idioma español, su colorido, su carga cultural”, dijo Maciel.

Sus varios premios

Olivia Maciel ha recibido varios premios en su carrera. Estos incluyen el International Latino Book Award – Premio Rodolfo Anaya – Medalla de plata por ficción en español: ‘Espejos en un café’ (2023), el Premio en Poesía Northeastern Illinois University (2014), el Poet ́s House Award-Nueva York (1996) y el José Martí-Universidad de Houston (1993).

Siendo sus padres de ascendencia italiana, ella dijo que le pusieron de nombre Olivia por los olivos.

“Mi nombre me invita a mantener viva la llama de amor por las palabras”, ha dicho ella. “Las palabras tienen peso y sustancia, a veces sabor y color”.

El libro ‘Gacela en rojo’ de Olivia Maciel se puede ordenar con Miguel Marzana, el editor, a su correo lamanzanaeditorial@gmail.com. Cada ejemplar cuesta $20.

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