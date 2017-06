La razón por la cual Trump nunca va a dejar de usar Twitter

El presidente Donald Trump aseguró hoy que los “falsos” medios de comunicación de masas no quieren que use redes sociales como Twitter, al anticipar que seguirá tuiteando para poder dar a conocer a los ciudadanos su mensaje “honesto y sin filtros”.

Los “falsos” medios de comunicación de masas “están trabajando muy duro para tratar de que no use Redes Sociales. Ellos odian que yo pueda lanzar mi mensaje honesto y sin filtros”, tuiteó Trump.

“Lo siento amigos, pero si hubiera dependido de las FALSAS NOTICIAS de CNN, NBC, ABC, CBS, washpost (The Washington Post) o nytimes (The New York Times), habría tenido CERO probabilidades de ganar WH (la Casa Blanca)”, agregó el mandatario en otro tuit.

Sorry folks, but if I would have relied on the Fake News of CNN, NBC, ABC, CBS, washpost or nytimes, I would have had ZERO chance winning WH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017