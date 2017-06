Esas papitas fritas que tanto te gustan pueden ser mortales

Quizás, se te quiten las ganas de comerlas

Si comes papas fritas al menos dos veces por semana, tienes dos veces más riesgo de muerte. Así lo revela un nuevo estudio publicado en la The American Journal of Clinical Nutrition.

De acuerdo con los resultados de la investigación, existe un relación entre el consumo de ese alimento y el riesgo de fallecer.

La evaluación fue realizada por científicos de Estados Unidos, España, Reino Unido e Italia a una muestra de 4,400 personas entre las edades de 45 y 79 años.

Los encuestados tuvieron que llenar regularmente un cuestionario sobre la cantidad de “french fries” que consumían.

Durante los 8 años que duró el estudio, murieron 236 participantes, los que mayormente preferían las papas fritas.

El estado de salud de aquellas personas que comían patatas cocidas al horno o que las añadían a la ensalada era mejor que los que consumían el alimento frito.

Beth Warren, fundadora de Beth Warren Nutrition y autora del libro Living A Real Life With Real Food, explicó en entrevista con Yahoo que las muertes no solo responden al consumo de esa comida, sino por el estilo de vida en general.

“Aparentemente, las personas en el estudio que consumían papas fritas al menos dos veces por semana estaban ligadas a un estilo de vida menos saludable”, sostuvo.

“Yo no creo que ellos murieron por comer papas fritas solamente; pero, probablemente, ese hábito significa que incurrieron en otros comportamientos de consumo de alto riesgo”, agregó.

Las papas fritas incluyen altos niveles de sodio y grasas saturadas.