Ponen al descubierto los menjunjes de las abuelas latinas

Lanzan nueva serie de videos bilingües que exploran la confiabilidad de estos remedios caseros y de estas prácticas comunes dentro de la comunidad hispana

Que te pongas clara de huevo para aliviar quemaduras leves. Que la orina o las patatas pueden disolver esas feas y molestosas verrugas. Que una tortilla caliente sobre el estomago calma el dolor de barriga. O que un trago de mezcal ayuda a reducir la presión sanguínea. Son muchos los remedios y menjunjes que por muchas generaciones han sido recomendados por las abuelitas latinas para aliviar todo tipo de dolencias y condiciones.

Sin embargo, no todos son efectivos o seguros, y para ponerlos a prueba el portal de contenido médico y de salud WebMD, uno de los más visitados en internet, lanzó la serie de videos “Mi abuelita told me” (Mi abuelita me lo dijo), que tienen como protagonista al doctor latino Juan Rivera (“Dr. Juan”), un reconocido internista y cardiólogo dentro de la comunidad hispana que tiene varios libros y programas de televisión.

“Aunque WebMD es un portal primordialmente en inglés, tiene más de 10 millones de latinos que acceden a su información y por ello queríamos proveer contenido que fuese culturalmente sensible y pertinente para ellos, porque hay muchos sitios Web que lo único que hacen es traducir su contenido de inglés al español y muchas veces eso no tiene sentido para nosotros y por ello no nos identificamos con eso”, dijo el doctor Rivera.

“Por eso hicimos esta serie y le pusimos ese nombre, porque para nosotros, en la cultura hispana, las abuelitas son unas de las figuras más importantes dentro de nuestra familia y cuando nos enfermamos ellas, con mucho cariño y amor, siempre tenían una solución que la mayoría de las veces nunca era ir al doctor para que te diera un antibiótico”, agregó el galeno de origen puertorriqueño.

Entre los mitos y la realidad

Además de proveer contenido que sea lingüística y culturalmente apropiado para los hispanos, el doctor Rivera aseguró que uno de los principales objetivos de estos videos es desmitificar y comprobar si estas creencias, que han estado rondando por muchos años, son realmente efectivas y seguras.

“La gente quiere saber si muchas de estas cosas son verdad; si funcionan o no. Por eso traro de encontrar la evidencia científica y clínica para justificar algunos de estos remedios caseros y alertar sobre otros de que pueden ser fatales”, dijo el doctor.

“En uno de los videos una de las abuelitas tomaba mezcal, que es como el tequila, para bajar la presión sanguínea, pero yo no puedo recomendarle a la gente que tomen shots (tragos) de mezcal. Eso es un mito y no es bueno y como alternativa natural me tocó recomendarles la flor de Jamaica o el hibiscus tea, que según estudios científicos baja la presión”, relató Rivera.

Son muchos los ejemplos y las anécdotas que el doctor Rivera quiere poner al descubierto porque, como él mismo lo confesó, los ha vivido en carne propia.

“Me acuerdo que mi abuelita me corría por toda la casa para darme una cucharada de aceite de bacalao, que era un líquido blanco y muy espeso y yo sé que hay mucha gente que tiene historias así. Por eso pienso que es una buena oportunidad el hacer que este contenido, que es culturalmente bien latino, sea también de mucha relevancia médica”, señaló.

“También, cuando estaba en la escuela de medicina y ya se me estaba cayendo el pelo, mi abuelita me decía que si me ponía sábila en el pelo todas las noches no se me iba a caer. Yo lo hice a pesar que eso apestaba y mírame, me quede calvo igual. Como muchos latinos le tome la palabra a mi abuelita por el respecto que uno le tiene a esa figura dentro de la familia, pero obviamente eso no funcionó porque se trataba de algo genético”, recordó.

Sopa contra la gripe

Aunque como médico su prioridad es basarse en la evidencia clínica y científica, Rivera asegura que la medicina moderna se debe basar tambié en una fusión entre la medicina tradicional y la medicina alternativa. Por ello no descarta que se usen métodos naturales para tratar algunas condiciones. Como ejemplo de ello se refirió a uno de los platos más populares entre los latinos: la sopa de pollo.

“Las abuelitas siempre nos dicen que la sopa de pollo funciona para la gripe, y hay estudios que dicen que la sopa de pollo tiene un ingrediente que cuando te la tomas hace que se movilicen las células de tu cuerpo, que son las que pelean la infección. Por ello me siento cómodo diciendo que sí, que esa sopa que nos recomendaba la abuelita si tiene sentido tomársela cuando estas resfriado”, dijo Rivera.

Otro secreto que el doctor comparte en sus videos, para las personas que como él sufren de reflujo gastroesofágico o acidez, es el tomarse durante el día un litro de agua al que se la haya añadido dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un limón. “Este es uno de mis remedios favoritos y lo hago en la oficina por las mañanas. Es muy bueno porque el bicarbonato de sodio neutraliza el ácido en tu estomago”.

Y para aquellos a quienes les preocupa tener altos niveles de azúcar en la sangre, como los diabéticos, uno de los videos de la serie explica cómo el consumir nopal, un cactus espinoso, puede ayudar a disminuir la absorción de azúcar en la sangre dentro del estómago y los intestinos, debido a que contiene mucha fibra y pectina

Aunque usted opte por tomar un medicamento prescrito, o uno natural, como los menjunjes recomendados por la abuela, el doctor Rivera aconseja informarse bien, leer, hablar con sus médicos y asesorarse sobre los posibles efectos secundarios, alergias y reacciones que se puedan producir. También es importante conocer si es un remedio efectivo o si realmente lo necesita.

Para ver los videos de la serie o para obtener más información en temas de salud puede visitar: www.webmd.com/mi-abuelita-me-dijo.