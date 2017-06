La verdad detrás del video de pasajeros de avión en supuesto acto sexual

Ve el video y llega a tus conclusiones

La mujer que aparece en un supuesto acto sexual con un hombre en una fila de asientos de un avión en un vuelo de Ryanair negó lo que se divulga en redes sobre las imágenes.

Tracey Bolton (39) reside en Lancaster (Inglaterra) y tiene tres hijos. Es la pasajera que aparece encima de Shaun Edmondson (31) en medio del vuelo de Manchester a Ibiza.

El lunes negó en entrevista con el Daily Mail que la intención de ambos fuera tener sexo. Según sostuvo, solo estaba realizando un “lap dance” o baile erótico.

“Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy avergonzada”, dijo Bolton al medio británico.

Una amiga cercana, identificada como Kirsty Lawton, dijo a The Sun: “Nada, realmente, pasó. Ella estaba con ropa hacienda un lapdance a modo de broma, no hubo sexo”.

La mujer agregó que ambos estaban haciendo estupideces; no se conocían hasta que llegaron al vuelo.

La situación no solo le ha complicado la existencia a Bolton; también a Edmondson, que está comprometido con su novia embarazada de seis meses.

En las imágenes que trascendieron la semana pasada, al hombre se le ve sentado en un asiento de la clase turista. La mujer se le trepa encima. Ambos estuvieron “jugando” por al menos una hora, según los reportes.