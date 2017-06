Andrés Guardado reconoció interés de la MLS, pero sigue evaluando su futuro

El 'Principito' quiere tomarse un tiempo para decidir si seguir en Holanda, salir a algun otro club europeo o 'cruzar el charco' de regreso

KAZÁN, Rusia – El capitán del Tricolor, Andrés Guardado, reconoció, tras el 2-2 con Portugal, que sí hay un interés de la MLS por contar con sus servicios, pero todavía tiene contrato con el PSV y evaluará más ofertas.

“Hay que analizar muchas cosas. La edad que uno tiene, las posibilidades que tiene en Europa, si me convence o no me convence. En PSV tengo todavía un año de contrato y no tengo mi cabeza en irme por irme. Estoy contento allí“, dijo Guardado a ESPN.

El volante tricolor ha sido vinculado con Los Ángeles FC, cuadro de expansión en la MLS.

El “Principito” destacó el respeto que se ganó la selección, tras el duelo ante los lusos.

“Vimos el respeto que nos tiene Portugal. Desde el saque inicial se ve la intención que tiene un equipo y ellos nos estuvieron aguantando. Es el respeto que nos hemos ganado. Saben que México tiene cualidades para hacer daño y eso nos reafirma lo que estamos haciendo y después hay que ser más contundentes“.