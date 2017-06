Miembros de la Casa Blanca estarían preparándose para una renuncia de Trump

La posibilidad de un juicio político contra el presidente Donald Trump sigue en ascenso luego de conocerse que el Fiscal Especial para el caso del “Rusiagate” está investigando al presidente por su posible obstrucción a la justicia.

Según John Cooper, presidente de la Coalición Democrática y ex consejero del Presidente Obama y del vicepresidente Biden, en la Casa Blanca se habla de una posible renuncia de Trump. En un tuit hecho ayer por la tarde, Cooper escribió:

“Fuente Casa Blanca: Empleados de Trump están empezando a hablar de cuando Trump renunciará. Se preguntan si Pence se verá obligado a hacerlo también”.

Report: White House Staff Preparing for a Trump Resignation & Perhaps Pence Too https://t.co/OXrq6kU9Bt

