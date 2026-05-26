Arranca la Caminata Migrante para honrar a más de 8,000 muertos en la frontera

Docenas de miembros y voluntarios de diversas organizaciones humanitarias en Estados Unidos y México iniciaron este lunes la edición 23 de la Caminata del Sendero Migrante, la cual honra la memoria de más de 8,000 migrantes fallecidos en la frontera entre ambos países en las últimas décadas.

“Cuando iniciamos esta caminata pensamos que si llamábamos suficientemente la atención del público y de los políticos, estos nos ayudaría a terminar con tantas muertes, desafortunadamente esto no ha ocurrido y hoy nuevamente estamos aquí”, dijo a Efe, Kat Rodriguez, una de las fundadoras de la caminata en una conferencia de prensa en Tucson.

Los organizadores estiman que desde finales de la década de los noventa y hasta la fecha más de 8,000 migrantes, entre ellos menores de edad, han fallecido a lo largo de la frontera desde California hasta Texas.

Sin embargo, subrayan que el desierto de Arizona sigue siendo la ruta más peligrosa, donde un poco más del 50% de estos fallecimientos se han registrado.

Desde su inicio, el evento inicia durante la celebración del Día de los Caídos en los Estados Unidos, cuando se recuerda a todos los soldados caídos en su servicio.

Durante los siguientes siete días, los participantes caminaron un total de 75 millas desde la población fronteriza de Sásabe en Sonora (México) para terminar el domingo en la ciudad de Tucson.

“Cada paso es una muerte, cada paso es un recordatorio para los olvidados”, dijo Lourdes González, una de las participantes y quien dirige un albergue para migrantes en la frontera de Texas.

La caminata inicio con una conferencia de prensa en la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson donde se entregaron a cada participante una cruz de color blanco que representan los migrantes fallecidos, para después viajar a Sásabe, donde inicia el recorrido.

En su mayoría las cruces solo cuentan con un mensaje “desconocido” o “desconocida”, ya que sus restos nunca fueron identificados.

Los organizadores temen que bajo las duras medidas implementadas por la administración Trump, cada vez más inmigrantes intenten de forma desesperada cruzar la frontera para reunirse nuevamente con su familia tras enfrentar procesos de deportación.

Por ejemplo, el pasado 11 de mayo seis migrantes fueron encontrados muertos en el interior de un vagón de tren de carga en un patio de ferrocarril de Union Pacific cerca de la frontera con México en Laredo, Texas. Un cuerpo más fue hallado cerca de las líneas del tren ese mismo día en la tarde.