Video: no paran las burlas en redes sociales contra Jared Kushner

Finalmente Jared Kushner dejó escuchar su voz en la cumbre de tecnología de la Casa Blanca el día de ayer. No pasaron dos minutos para que fuera fusilado con miles burlas en las redes sociales por el tono de su voz.

Juzgue usted mismo.

Luego de sus palabras, Google y otros buscadores en la web reventaron con la búsqueda: “Jared Kushner habla” y “Jared Kushner voz”. En cuestión de horas el video de sus palabras se reprodujo por todo el mundo.

Kind of disappointed. Jared Kushner’s making his first public remarks and he hasn’t been hiding a cool Darth Vader voice. At all.

— Karen DaltonBeninato (@kbeninato) June 19, 2017