Líderes hispanos de Waukegan denuncian la aparición en las calles de mensajes de odio contra los inmigrantes

Mensajes con las palabras MAGA y ICE aparecieron en postes de varios vecindarios de Waukegan, al noroeste de Chicago, lo que tiene a la comunidad inmigrante de esa localidad consternada y preocupada.

Estos anuncios han aparecido durante las últimas dos semanas, se informó.

Los mensajes, dijo la pastora Julie Contreras, de la iglesia Unidos Dando Esperanza, están impresos en el papel que se usa en los sitios de tiro al blanco.

Contreras exigió que se inicie una investigación por parte del Departamento de Policía de Waukegan para dar con los responsables de pegar en los postes estos anuncios de intimidación.

Un cartel explicativo, elaborado por el grupo Waukegan United, en el que se denuncia la aparición de afiches antiinmigrantes en las calles de Waukegan, Illinois. (Cortesía Julie Contreras) Crédito: Cortesía

Aparte de las palabras MAGA y ICE, los afiches tienen un dibujo de lo que parecen figuras humanas en color verde, en alusión a los ‘aliens’ y, por extensión, a los inmigrantes.

La residente Lily Gaytán, en cuyo vecindario fueron colocados esos afiches, calificó a esos anuncios como una forma de amenaza e intimidación a la comunidad inmigrante.

“Estos anuncios son una amenaza directa a nuestra comunidad”, dijo Gaytán. “Este es para nosotros el momento de unirnos y poner un alto a este odio”.

La pastora Contreras dijo a los medios que algunos letreros despliegan la palabra MAGA mientras otros contienen imágenes que los miembros de la comunidad califican como amenazas y una forma de intimidación.

Algunos residentes de barrios en donde aparecieron estos anuncios expresaron la preocupación de que esto pueda afectar a los inmigrantes y a sus familias.

Contreras dijo a los medios que líderes de la comunidad están exigiendo al alcalde de Waukegan, Sam Cunningham, que se investigue el origen de estos anuncios anónimos y se arreste a los culpables.

Cunningham, por su parte, dijo a los medios que Waukegan es una comunidad diversa y que inmigrantes de varios países han contribuido a hacer de ella una ciudad que da la bienvenida a todos.

Un video de una cámara de vigilancia captó a una persona no identificada subiendo a una silla para pegar con cinta adhesiva estos anuncios.

“El Departamento de Policía de Waukegan debe tomar estas preocupaciones seriamente”, dijo Contreras a los medios, entre ellos La Raza.

“Nosotros tenemos cero tolerancia a la intimidación, amenazas o retorica que causa temor en nuestras comunidades inmigrantes. Estamos exigiendo una investigación exhaustiva y a los responsables que rindan cuentas”, concluyó Contreras.

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