Uno de los mayores placeres que puede experimentar cualquier ser humanos es la práctica del sexo, y más cuando se lleva a cabo con la persona que se ama.

El sexo no solo fortalece las relaciones de pareja, sino que también es básico para mantener una vida saludable y para estar perfectamente en equilibrio con los físico y lo emocional. Pero desafortunadamente, no todos tienen esa visión y en lugar de ser algo bueno, se convierte en una de las peores experiencias.

Quienes padecen esta situación están viviendo un transtorno o fobia que los expertos han denominado coitofobia, el cual es el temor en exceso al acto sexual que provoca que esa persona se paralice y rechace por completo el estar con su pareja.

La coitofobia provoca mucha ansiedad, malestar y estrés en exceso. Por lo general, la gente que lo padece tiene muchos miedos en la cabeza, como el no llegar a vivir un orgasmo, el que quizá no logre cumplir las expectativas del otro y sobre todo, el tener un embarazo no deseado o contraer alguna enfermedad venérea.

Este tipo de fobia también se pudo haber producido por alguna experiencia traumática vivida en la infancia, como un abuso, o haber sido testigo de algún acto de esta índole y que haya generado gran impacto, o padecer algún problema físico que genera que una relación sexual sea dolorosa.

También puede estar provocada por falta de un vínculo emocional con la pareja, lo cual hace que no despierte ese deseo o atracción, y las cuestiones religiosas y culturales también juegan un papel trascendental.

Para superar la coitofobia, lo mejor será acudir con un terapeuta sexual o especialista en el tema que ayude a superar este miedo irracional.