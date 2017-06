Alec Baldwin defiende el “exotismo” de Johnny Depp tras su idea de asesinar a Trump

El actor considera que se sobredimensionó el comentario contra el presidente

El actor Alec Baldwin no ha querido desaprovechar la oportunidad de compartir públicamente su visión personal sobre el agrio debate que ha generado la última salida de tono del también intérprete Johnny Depp, quien no tuvo reparo alguno en sugerir el pasado jueves que Donald Trump debía sufrir un destino tan trágico como el de su antecesor Abraham Lincoln a su paso por el festival de Glastonbury.

En relación con tan controvertido comentario, el veterano intérprete está convencido de que se trata únicamente de un inocente “error” que no merece reacciones tan virulentas como las que han venido exhibiendo algunos de los partidarios más leales al actual presidente de Estados Unidos, especialmente porque fue pronunciado en un contexto que permitía a Johnny sacar a relucir su lado más irreverente y bromista.

“Es posible que Johnny sea un poco ‘exótico’, pero tengo que decirte, Johnny, que soy un gran admirador de tu trabajo. Me encantaste en ‘Sweeny Todd’, te lo he dicho varias veces, así que voy a utilizar la palabra ‘exótico’ para definir tu comportamiento. En cualquier caso creo que todo el mundo comete errores, yo desde luego he cometido muchos”, explicó el mayor de los hermanos Baldwin en conversación con el portal ‘Extra’, antes de asociar directamente las palabras del artista al terreno de la metáfora y la sátira política.

“Claro que no pienso que Johnny Depp hable en serio cuando bromea sobre la idea de matar al presidente, creo que es un tipo más sensato de lo que muchos puedan creer. Lo mismo pasa con lo que hizo Kathy Griffin y lo que dijo Stephen Colbert. Estamos hablando de gente que está todo el día en televisión y por eso creo que inevitablemente siempre se acaban cometiendo errores. Lo mismo le pasa a los políticos, al igual que estos todos nos confundimos constantemente, decimos auténticas locuras o nos dejamos llevar por el calor del momento y a veces lo hacemos con el micrófono en la boca”, reflexionó.

El astro de Hollywood ha querido establecer un claro paralelismo entre el rechazo público que ha provocado la ‘broma’ de Johnny Depp con la estrategia de acoso y derribo -desproporcionada, a su juicio- de la que ha sido víctima la humorista Kathy Griffin desde que decidiera escenificar su malestar con las políticas del mandatario apareciendo en una sesión de fotos con una réplica de la cabeza del mandatario cubierta de sangre.

“No creo que Kathy quisiera transmitir el mensaje de que había que decapitar al presidente. No tendría sentido que esta gente, con carreras de más de tres décadas en el mundo del espectáculo, se levanten un día por la mañana y decidan que hay que cortarle la cabeza al presidente, eso no es real. Todo forma parte del juego de la política”, aseguró en la misma entrevista sobre la necesidad de hacer una segunda lectura de lo ocurrido.

Por si eso no fuera suficiente, Alec Baldwin no ha dudado en acusar a los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, así como a aquellos medios de comunicación que les sirven de altavoz, de intentar sobredimensionar el alcance de estos escándalos para satisfacer sus intereses particulares.

“Lo que está claro es que si les das algo de munición, no van a tardar en dispararte de vuelta. Kathy cometió un error y le han cortado la cabeza a ella, a Johnny no paran de darle patadas por lo que ha hecho y a mí me pasó algo parecido en su momento. En este negocio hay gente a la que le encanta meterte en un tanque y divertirse a tu costa hasta que se aburren y te dejan en paz”, manifestó el combativo intérprete.

Aquí un video de otras polémicas sobre “asesinato” del presidente Trump.

Loading the player...