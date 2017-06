Director de ICE contradice a Trump

El mismo día en que el presidente Trump alistaba su artillería para defender la idea de que los indocumentados son un foco del crimen y así presionar al Congreso para que apruebe dos leyes anti-inmigrantes, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo contradijo en público.

Durante una rueda de prensa fuera de las cámaras de televisión, Thomas Homan se mostró en desacuerdo con la creencia, constantemente defendida por el presidente Trump, de que los inmigrantes cometen más delitos que las personas nacidas en los EEUU, reportó Jim Acosta, corresponsal de CNN en la Casa Blanca.

Here’s what acting ICE director Homan said at off-camera brief: “Did I say aliens commit more crimes than US citizens? I didn’t say that.” https://t.co/uQfXbuna1l

— Jim Acosta (@Acosta) June 28, 2017