La candente sesión de fotos de Rafael Amaya que derrite a todas sus seguidoras

Nuestra nueva portada es con 'El señor de los cielos' @rafaelamayanunez. Aquí les mostramos el detrás de cámaras de su sesión fotográfica. #rafaelamaya #elsenordeloscielos #telemundo #50masbellos #peopleenespañol

A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on Jun 28, 2017 at 2:12pm PDT