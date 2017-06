Las estrictas reglas para viajeros a EEUU por veto a seis países musulmanes

Se tomará en cuenta sólo si hay una estrecha relación familiar, pero los abuelos no calificarían como tal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) prepara estrictas reglas para aplicar el veto para viajeros de seis países musulmanes autorizado por la Corte Suprema.

Aquellas personas que soliciten visas, por ejemplo, sólo podrán hacerlo si tienen “importantes conexiones familiares o laborales” en el país.

Sin embargo, un documento filtrado se reveló que se está contemplando que la principal condición será que los viajeros tengan familiares cercanos en EEUU, pero se informa que entre ellos sólo se contempla a los padres o a los suegros, pero no a sobrinos, abuelos, primos, cuñados y otros.

“De acuerdo con un cable diplomático obtenido por The New York Times, ‘familia cercana’ is “definida como padres (incluidos los suegros), esposo, hijos, hijastros”, se indicó.

Los detalles de la información se darán a conocer hoy a las 8:00 p.m., hora del Este.

Hasta el momento se informó que no se revocarán las visas, pero la vigilancia a esas personas podría ser mayor ante las reglas de entrada que implemente el DHS.

También se detallará cómo se manejará a los turistas que hayan cruzado a esas naciones, pero no sean originarios de ahí.

Entre los temas que se deberán responder está el trato a refugiados, que podría estar sujeto a su relación con instituciones en los Estados Unidos.

El lunes, la Corte Suprema aprobó al gobierno del presidente Donald Trump versión limitada de su veto migratorio a los países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Se trata un aval al documento 13780, “Orden ejecutiva para proteger a la nación de la entrada terroristas a los Estados Unidos” firmada por el mandatario el 6 de marzo de 2017.