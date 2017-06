Los médicos y los precios de las recetas: Se acaba el silencio

Es necesario que doctor y paciente discutan el precio de un tratamiento antes de que sea recetado, de eso dependerá en gran parte su éxito

Parece que todo el mundo habla de los altos costos de los medicamentos (con sus amigos, familiares y en los medios sociales), pero el lugar donde esas conversaciones no suceden con la suficiente frecuencia es en el consultorio médico. A pesar de la clara carga que suponen los altos precios de los medicamentos, una encuesta telefónica de más de 2,000 adultos que tomaban medicamentos, representativa a nivel nacional, de Best Buy Drugs de Consumer Reports encontró que, a pesar del aumento de los precios de los medicamentos recetados, apenas un 6% de las personas que tomaban actualmente un medicamento recetado averiguaban el costo de su nuevo medicamento durante una consulta con el médico, cuando se les daba la receta. De hecho, un 63% no supieron el precio del medicamento hasta que estaban en el mostrador de la farmacia.

Y si se toma en cuenta que los médicos recetaron un estimado de 4.4 mil millones de medicamentos el año pasado, no hablar sobre la capacidad de pago del paciente puede ser un descuido costoso.

Los pacientes dirigen las conversaciones sobre los costos… no los médicos

Cuando se discutían los costos, los pacientes eran quienes iniciaban la conversación. En nuestra encuesta, de aquellos que hablaron sobre los precios de las recetas con sus médicos (un 25%), la mayoría nos dijeron que ellos habían iniciado la conversación, no su médico. Y los médicos reportan lo mismo. Nuestra encuesta de abril de 2016 con 200 médicos de medicina interna reveló que la mayoría de losmédico dijeron que en una semana promedio hablaban sobre la asequibilidad de los medicamentos con apenas 2.6 de cada 10 pacientes.

“La capacidad de pagar un medicamento puede tener un efecto inmenso en el cumplimiento del paciente”, afirma el asesor médico en jefe de Consumer Reports, Marvin M. Lipman, M.D. “Si no hay alternativas más baratas, el médico debe lidiar con la compañía de seguros o el fabricante del medicamento en nombre del paciente”.

Aún así, algunos médicos dijeron en nuestra encuesta que intentan ayudar a los pacientes a reducir los costos recetándoles medicamentos genéricos o cambiando a una alternativa menos cara. Aunque a los médicos les preocupa la asequibilidad, cuando se trataba de tomar decisiones sobre el tratamiento, era más probable que pensaran en la eficacia y la seguridad que en la asequibilidad, lo que sugiere una renuencia de parte de los médicos a participar en una conversación más substancial sobre los costos con los pacientes. Cuando se les pidió que nombraran el principal motivo que restringe sus conversaciones sobre los costos con los pacientes, al menos la mitad de los médicos dijeron que no pueden tener fácilmente acceso a la información sobre el costo para cada paciente y no tienen el tiempo de encontrarla.

Los médicos reconocen la pesada carga para los pacientes

En reconocimiento de las dificultades financieras de los consumidores en Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Médicos (American College of Physicians, ACP), el segundo grupo más grande de médicos en el país, decidió que había llegado el momento de que los médicos hablaran sobre los costos a nivel nacional. El pasado marzo, el ACP publicó una declaración de posición, tomando la inusual medida de entrar en el debate sobre los precios porque los médicos encuentran cada vez más que los precios de las recetas están eclipsando otras inquietudes de salud de los pacientes, afirma Wayne Riley, M.D., presidente del ACP. “Los pacientes y sus familias claramente están teniendo dificultades con los costos incluso de los medicamentos de rutina. La industria farmacéutica debe ser más sensible a este problema, o muchos harán unas peticiones más potentes para que haya una transparencia, controles de precios y mayor regulación de carácter obligatorio”.

En cuanto a los médicos que encuestamos, muchos tenían la esperanza de que pueden hacer que los costos sean parte de la conversación en el futuro; casi dos tercios dijeron que era “muy” o “bastante probable” que incorporaran la conversación sobre la asequibilidad económica con sus pacientes en los próximos 12 meses.

