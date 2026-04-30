Abolir ICE, defender a migrantes y trabajadores y financiar a las comunidades y no a la guerra, las consignas del 1 de mayo

Una coalición multirracial de sindicatos, organizaciones por los derechos de los inmigrantes y grupos comunitarios marchará por el Loop en el centro de Chicago Chicago el 1 de mayo, manifestándose contra la aplicación federal de leyes migratorias y lo que los organizadores califican como un ataque contra las comunidades de clase trabajadora, en el vigésimo aniversario de las históricas marchas pro derechos de los inmigrantes de 2006 en la ciudad.

El mitin principal comenzará a la 1 p.m. en Union Park, 1501 W. Randolph, y luego comenzará la marcha que avanzará hacia el Loop, para llegar a la Daley Plaza en el centro hacia las 2 p.m.

La coalición May Day Strong, que incluye a Arise Chicago, la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR, por sus siglas en inglés), el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y decenas de aliados laborales y comunitarios, exige que el Congreso proceda con la abolición de ICE, que se libere a las personas detenidas en centros de detención migratoria y se redirija el gasto federal de prioridades militares y de control hacia vivienda, atención médica y educación.

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) permanecerán abiertas con un día completo de clases, tras un acuerdo alcanzado entre CPS y el CTU. Según el acuerdo, las escuelas proporcionarán a los estudiantes materiales curriculares sobre participación cívica y tendrán la opción de participar en eventos locales de participación comunitaria, aunque toda participación será voluntaria. El alcalde Brandon Johnson elogió el acuerdo.

Manifestantes en la marcha del 1 de mayo de 2025 en Chicago. En 2026, miles y miles volverán a salir a las calles el 1 de mayo. Crédito: AP

“Nos complace que todas las partes estén trabajando juntas para asegurar que las comunidades escolares puedan participar en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores”, dijo Johnson en un comunicado. “Fomentar la participación permite a los habitantes de Chicago honrar nuestra historia mientras abogan por nuestro futuro”.

“La historia del Primero de Mayo en Estados Unidos tiene sus raíces en Chicago”, añadió. “Fue en nuestra ciudad donde los trabajadores se organizaron en torno a la simple demanda de una jornada laboral de ocho horas y elevaron la conciencia de una nación marcada por la opulencia a través de la Haymarket Affair”.

Hace 20 años, Chicago fue escenario de una de las protestas más grandes de su historia cuando se estimó que cientos de miles de personas inundaron las calles el 1 de mayo de 2006 en apoyo a los derechos de los inmigrantes, inspiradas en parte por la manifestación del 10 de marzo contra el proyecto de ley federal antiinmigrante Sensenbrenner. Los organizadores aseguran que las condiciones actuales requieren una respuesta de la misma magnitud.

“Hana Center se enorgullece de marchar en este Día Sin Inmigrantes”, dijo Hankyeol Song, gerente sénior de servicios sociales de Hana Center, que representa a comunidades coreanas, asiático-estadounidenses y multirraciales en Chicago y el condado de Cook, durante una conferencia de prensa el 25 de abril. “Continuamos ese trabajo y marchamos nuevamente este año”.

Manifestantes en la marcha del 1 de mayo de 2025 en Chicago. En 2026, miles y miles volverán a salir a las calles el 1 de mayo. Crédito: AP

Song, quien también es miembro de ICIRR, añadió que los inmigrantes y la clase trabajadora enfrentan ataques sin precedentes este año. En la conferencia previa a la marcha, los oradores describieron a comunidades inmigrantes viviendo con temor ante redadas federales y llamaron a llenar las calles como respuesta.

“No estamos viviendo tiempos normales”, dijo Laura Garza, directora ejecutiva de Arise Chicago. “Estamos en un momento en el que nuestra gente está siendo secuestrada por ICE, criminalizada y empujada a los márgenes, mientras los multimillonarios acaparan la riqueza”.

Jorge Mújica, organizador de larga trayectoria en Arise Chicago, describió los centros de detención migratoria como campos de concentración y los arrestos de ICE como secuestros.

“Les decimos nos vemos las caras el 1 de mayo. El 1 de mayo nosotros vamos a dar la cara en las calles porque no tenemos miedo”, dijo.

La senadora estatal de Illinois Graciela Guzmán, quien representa el Distrito 20, señaló que el momento exige más que una reacción del gobierno estatal.

“Illinois no puede reaccionar. Illinois tiene que liderar”, dijo. “Nuestro estado debe proteger a los trabajadores inmigrantes, defender a las familias de la clase trabajadora y rechazar las políticas de austeridad que abandonan a la gente mientras protegen la codicia corporativa”.

La coalición May Day Strong ha delineado cuatro demandas centrales: priorizar a los trabajadores por encima de los multimillonarios; abolir ICE; financiar a las comunidades en lugar de la guerra; y liberar a quienes actualmente se encuentran detenidos en centros de detención migratoria.

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