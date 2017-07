Hospitalizaron de urgencia al hombre que inspiró el Ice Bucket Challenge

El creador de Ice Bucket Challenge, reto que se viralizó en las redes sociales en 2014, fue internado de urgencia el pasado domingo en un hospital de Massachusetts, según confirmó su familia en las redes sociales.

Pete Frates de 32 años sufre de la enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica por lo cual está de vuelta en el hospital. Su familia pide de las oraciones de todos sus seguidores para ayudarlo en estos duros momentos.

La esclerosis lateral amiotrófica (abreviadamente, ELA) es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Esta se origina cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva hasta llevar a la muerte.

Nancy Frates, la madre de Pete, compartió una entrada en Twitter la madrugada del domingo señalando que su hijo estaba de vuelta en el hospital para “luchar contra esta bestia ALS como un superhéroe”. El lunes, se registró de nuevo en Twitter y en la página del equipo FrateTrain en Facebook, diciendo que Pete está “descansando cómodamente” en el Hospital General de Massachusetts.

Pete’s family wants everyone to know that he is resting comfortably at MGH-the Docs,medicine,prayers,love continue to help him get stronger.

— Nancy Frates (@momfrates) July 3, 2017