Nuevo video de Trump recibiendo tremenda paliza arrasa las redes sociales

Tan solo dos días atrás el video en que el Donald Trump daba una violenta paliza a un luchador con el logotipo de CNN sobre su cabeza daba la vuelta al mundo. Hoy un nuevo video clip sale a la luz pública y no ha demorado mucho en convulsionar las redes sociales.

Jesse McLaren, humorista de BuzzFeed, tomó el video de la derrota de Trump a manos de Stone Cold en Wresltemania 23, e imitó el clip que el propio presidente de los Estados Unidos compartió con sus cerca de 33 millones de seguidores en Twitter.

McLaren sustituyó la cabeza del legendario luchador Stone Cold con el logo del Departamento de Justicia/FBI, en referencia a la investigación de la que es sujeto la campaña del presidente Trump por el escándalo del “Rusiagate”, en lo que resulta un video además de polémico altamente sarcástico.

Aunque muchos medios de comunicación e inclusos miembros de los círculos políticos criticaron al presidente por incitar a la violencia con el video que publicó, en el que daba una fuerte golpiza, a lo que hacía referencia a la cadena CNN, crítica de su mandato, el propio presidente salió a justificar el acto como una acción propia de un mandatario del siglo XXI.

Ok Twitter- let’s see if this wrestling meme can get MORE RETWEETS that the president’s wrestling meme. pic.twitter.com/bTWJhttCAo

— Jesse McLaren (@McJesse) July 2, 2017