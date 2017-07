¿Carlos Rivera es gay? Su novia Cynthia Rodríguez rompe el silencio

La pareja de cantantes siempre ha mantenido detalles personales fuera de la luz publica

Cynthia Rodríguez defendió a su prome­tido, el cantante Car­los Rivera, de las acusaciones que ha recibido en redes socia­les, las cuales ponen en duda su sexualidad.

“Tomo esos comentarios con humor. La verdad es que sí he sentido feo cuando me han escrito cosas, sobre todo en las re­des sociales, donde estás ex­puesto, y personas que ni siquiera muestran su identidad te insultan o te hacen comen­tarios bastantes feos, como los que han hecho de Carlos. Pe­ro yo hice un trabajo personal que tiene que ver con paz y espiritualidad, y no permito que entre a mi vida la energía ne­gativa. Lo importante es que estamos muy felices los dos”, con­fesó la cantante y actriz.

Guadalajara, mañana llegamos con mi #YoCreoTour por segunda vez al @AuditorioTelmex ¿Levante la mano a quién veré por allá? 😃 pic.twitter.com/Pn1FoakxKc — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) June 30, 2017

La relación entre Cynthia y Carlos siempre se ha mantenido con mucho hermetismo en los medios de comunicación, debido a que ambos cantantes no sue­len compartir su vida privada.

“Al menos a mí, no me ha gustado hablar de mis rela­ciones; se ha especulado mu­cho, pero no suelo decirlo, y no es porque no esté orgullosa, al contrario, ahora estoy con un hombre que me hace sentir segura y de quien estoy orgullo­sa, y a quien hoy llamo el amor de mi vida, por­que estoy total­mente enamo­rada. Pero si hay un tema, es que no quiero expo­ner eso tan bonito que estoy vi­viendo”, explicó.

Rodríguez descarta tener un contrato prenupcial con Ri­vera, como varias celebrida­des han hecho: “No, para nada; simplemente cuido lo que en este momento me hace feliz”, concluyó. ­

Gabriel Cuevas