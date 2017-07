Consigue los mejores tratamientos

Encuentra soluciones para estos 7 problemas. Quizá después de todo no necesites un medicamento.

Las compañías farmacéuticas gastan miles de millones de dólares para convencernos de que sus productos son la mejor opción. Tan solo en 2015, gastaron 5.8 mil millones de dólares en anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas e Internet, según las cifras de Kantar Media.

Y la publicidad funciona. Nuestra investigación muestra que casi una de cada 7 personas que toman un medicamento recetado afirma que le pidió al médico que le recetara un medicamento que vio anunciado. Y casi dos tercios dijeron que su médico complació su petición, según una encuesta reciente de Best Buy Drugs de Consumer Reports.

El problema es que para los consumidores es difícil saber si el medicamento que vieron en un anuncio funciona mejor que un genérico menos caro, o si funciona mejor incluso que realizar un cambio en su estilo de vida. Best Buy Drugs de Consumer Reports puede ayudar en esta situación. Nuestras recomendaciones de “Best Buy” (la “mejor compra u opción”) son medicamentos que son tan seguros y efectivos como otros medicamentos para sus respectivos casos, y que por lo general son menos caros.

Basamos nuestras conclusiones en revisiones sistemáticas de fuentes confiables, como los Centros de Prácticas Basadas en las Evidencias de la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (AHRQ) y la Biblioteca Cochrane. Los precios de los medicamentos son de Symphony Health Solutions, que no participa en nuestros análisis ni recomendaciones.

A continuación, 7 cambios inteligentes que deberías tener en cuenta para ahorrar dinero:

Los mejores tratamientos

Los aerosoles de esteroides y los antihistamínicos más recientes son una buena primera opción.

Si sufres de fiebre del heno u otros síntomas de alergias estacionales, como congestión nasal, estornudos y los ojos llorosos, tienes varias opciones que te darán un alivio.

Pero los aerosoles nasales de esteroides, como el propionato de fluticasona (Flonase), el furoato de mometasona (Nasonex), y el triamcinolona acetonido (Nasacort) son considerados por los expertos como la primera y mejor opción para las alergias estacionales. Tanto Flonase como Nasacort están disponibles sin receta. Una desventaja es que pueden tardar horas, o incluso días, para comenzar a funcionar. Y los aerosoles de esteroides se deben usar de forma constante para obtener el mayor beneficio.

Los antihistamínicos más recientes no son más efectivos para el alivio de los síntomas de alergias que los más antiguos, pero es menos probable que provoquen somnolencia. También ofrecen la comodidad de una pastilla al día. De cualquier forma, hay que estar atento a otros efectos secundarios, sobre todo con las dosis altas.

Si tomas un antihistamínico, no ignores un latido cardiaco acelerado ni las palpitaciones en el corazón. Son efectos secundarios poco comunes, pero si ocurren, consulta a tu médico.

También es bueno saber: Si tomas antialérgicos con regularidad, habla con el médico para asegurarte de que tus problemas se deben a las alergias. Hasta un tercio de las personas con síntomas de alergias en realidad no sufren de alergias; otras afecciones, como un resfriado o incluso las reacciones a ciertos medicamentos, pueden provocar los estornudos, congestión o escurrimiento nasal que son típicos de las alergias.

Los mejores tratamientos

Aerosol nasal esteroide de venta libre

Loratadina genérica

Los mejores tratamientos

Las nuevas investigaciones sugieren que las terapias no farmacológicas son una opción tan buena como los medicamentos, aunque ambas pueden funcionar bien.

Cada año, casi un 7% de los adultos de los Estados Unidos (unos 15.7 millones de personas) sufren de una enfermedad depresiva que amerita tratamiento, según el Instituto Nacional de la Salud Mental. A diferencia de los anuncios de las compañías farmacéuticas que sugieren que los medicamentos son la única respuesta, el primer paso es consultar al médico, y luego posiblemente a un terapeuta.

Un nuevo análisis de la AHRQ sugiere que la terapia cognitivo-conductual podría ser tan útil como un medicamento para aliviar los síntomas de la depresión. Nuestros expertos creen que vale la pena probarla como primer paso, sobre todo para evitar los posibles efectos secundarios de los medicamentos.

Es más probable que algunos antidepresivos provoquen ciertos efectos secundarios que otros. Por ejemplo, la paroxetina se asocia con un riesgo más alto de problemas sexuales, y la sertralina se asocia con una tasa más elevada de diarrea.

Las personas responden de forma distinta a los antidepresivos, así que si decides probar con un medicamento, quizá tengas que probar varios antes de encontrar uno que funcione. En hasta un 45% de las personas, ningún antidepresivo alivia la depresión.

Los mejores tratamientos

Psicoterapia

Antidepresivos

Si ya tomas un medicamento que funciona bien, no cambies.

Los mejores tratamientos

El ejercicio, la dieta y perder peso pueden ayudar a mantener el azúcar en la sangre bajo control.

Si eres una de los casi 26 millones de personas en los Estados Unidos con diabetes tipo 2, el ejercicio, una dieta saludable y la pérdida de peso (si es necesario) son esenciales para ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control. En algunas personas, esto podría hacer que no fuera necesario tomar ningún medicamento.

Varios estudios muestran que muchas personas con diabetes pueden reducir los niveles de azúcar en la sangre casi tanto como con los medicamentos, realizando solo cambios en el estilo de vida, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad.

Pero si estos no ayudan, quizá debas añadir un medicamento. En ese caso, 3 medicamentos más antiguos y menos caros son las mejores primeras opciones. Son igual de efectivos que la mayoría de medicamentos más nuevos, y en algunos casos, son mejores y más seguros.

La primera mejor opción para muchas personas es la metformina genérica. Si eso no reduce lo suficiente los niveles de azúcar en la sangre, quizá debas añadir uno (o ambos) de estos medicamentos: glimepirida o glipizida. Si también tienes insuficiencia cardiaca o enfermedad renal, tu médico quizá opte por comenzar con uno de esos medicamentos.

Los 3 medicamentos genéricos se pueden encontrar en las cadenas grandes de farmacias y en las megatiendas por incluso $4 para el suministro de un mes o $10 para el suministro de 3 meses.

Los mejores tratamientos

Ejercicio

Dieta

Pérdida de peso

Metformina, glimepirida y glipizida genéricas

Los mejores tratamientos

Los medicamentos potentes como Nexium, Prilosec y Prevacid podrían ser una exageración para la acidez común.

Cuando la acidez ataca, muchas personas recurren con demasiada rapidez a unos medicamentos potentes llamados inhibidores de la bomba de protones (Proton pump inhibitors,PPI) como Nexium, Prilosec 24HR o Prevacid. Pero los estudios muestran que hasta un 69% de las personas a quienes se receta un PPI en realidad no lo necesitan. Hacerlo puede también exponerte a efectos secundarios potencialmente graves, incluyendo un aumento en el riesgo de neumonía y fracturas de la cadera y de otros huesos.

En lugar de eso, para una acidez leve o infrecuente, prueba a hacer cambios en el estilo de vida o a tomar antiácidos. Reduce el consumo de alcohol y de cafeína, deja de fumar, come una cantidad menor de comida, no te acuestes antes de 2 horas después de comer, y si es necesario pierde peso.

Si esos cambios no te alivian, para la acidez ocasional, prueba con un antiácido de venta libre y barato, como Maalox, Mylanta, Rolaids, Tums o sus equivalentes genéricos, u otros medicamentos llamados bloqueadores H2, como Pepcid AC, Zantac 150 o sus equivalentes genéricos.

Si sufres de acidez 2 veces o más por semana durante varias semanas, consulta al médico. Quizá tengas una afección más grave conocida como GERD (enfermedad del reflujo gastroesofágico). En ese caso, tal vez necesites un PPI. Nuestro análisis muestra que esos medicamentos son igual de efectivos y seguros, y debes elegir basándote en el precio más bajo.

Los mejores tratamientos

Cambios en el estilo de vida

Antiácidos de venta libre

Los mejores tratamientos

Quizá puedas reducir tu colesterol lo suficiente mediante la dieta y el ejercicio. Si no, un genérico barato es tu mejor opción.

Si tienes el colesterol alto, una dieta saludable y el ejercicio pueden ayudarye a reducirlo. Lograrlo podría significar que ya no necesites un medicamento. Pero si los cambios en el estilo de vida no lo reducen lo suficiente, quizá necesites un medicamento llamado estatina. Todos estos medicamentos pueden reducir el colesterol, y algunos lo reducen más que otros.

Si no has sufrido un ataque cardiaco, lo primero que debes hacer es determinar con el médico cuál es tu riesgo general de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular en los próximos 10 años.

Si tu riesgo a 10 años es de más de un 10%, y necesitas reducir tu colesterol para ayudar a bajar ese riesgo, determina si necesitas una estatina de intensidad “alta” o “moderada”. Piensa en una estatina de intensidad moderada si necesitas reducir tu colesterol LDL en un 50% o menos.

O si tienes:

Más de 75 años de edad con antecedentes de enfermedad cardiaca o problemas del corazón.

Si tienes un mayor riesgo de efectos secundarios por una estatina de alta intensidad; esto incluye a las personas mayores de 75 años, las que tienen múltiples afecciones médicas y/o afecciones médicas graves, como problemas con la función de los riñones o del hígado, y aquellas con antecedentes de accidente cerebrovascular o trastornos de los músculos, las que usan actualmente medicamentos que pudieran interactuar con las estatinas, y las de origen asiático.

Si tú y tu médico han decidido que lo adecuado es una estatina de intensidad moderada, las siguientes son Best Buys de CR, según la efectividad, la seguridad y el costo:

Atorvastatina genérica de 10 mg o 20 mg

Lovastatina genérica de 40 mg

Pravastatina genérica de 40 mg

Simvastatina genérica de 20 mg o 40 mg

Varios de estos medicamentos pueden encontrarse por tan solo $4 al mes en las tiendas de grandes superficies o cadenas de farmacia, como Costco, CVS, Sam’s Club y Walmart.

Considera una estatina de alta intensidad si necesitas reducir tu colesterol en un 50% o más. O si tienes:

Entre 40 y 74 años de edad, y un nivel de colesterol LDL de 190 mg/dL o más, y un riesgo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular a 10 años de un 10% o más.

En ese caso, seleccionamos las siguientes como Best Buy de CR:

Atorvastatina genérica de 40 mg o 80 mg

Los mejores tratamientos

Dieta, ejercicio

Atorvastatina, lovastatina, pravastatina o simvastatina genéricas

Los mejores tratamientos

Una nueva investigación muestra que la terapia cognitivo-conductual puede ser tan útil como los medicamentos.

La mayoría de las personas sufren de problemas para dormir de vez en cuando. Pero si el problema persiste varias veces por semana a lo largo de varios meses, es el momento de consultar al médico. El insomnio puede ser provocado por otras afecciones, o ser un efecto secundario de medicamentos que tú ya tomas. Si ninguna de esas cosas tiene la culpa, en lugar de recurrir a sedantes recetados, piensa, junto con tu médico, en la posibilidad de seguir una terapia cognitivo-conductual, una forma de psicoterapia. Ayuda a entre un 70 y un 80% de las personas con insomnio crónico. Y parece ser al menos igual de efectiva que las pastillas para dormir.

Si no puedes dormir de vez en cuando, deberías pensar en un medicamento sin receta que contenga difenhidramina, como Benadryl o Unisom. Pero ten cuidado: pueden provocar somnolencia al día siguiente. No tomes esos medicamentos durante más de 14 días.

Todos los medicamentos para el insomnio pueden provocar efectos secundarios y dependencia. Los efectos secundarios posibles incluyen somnolencia diurna, mareo, tambaleos e insomnio de rebote.

Si tomas un sedante recetado, te sugerimos que pidas la versión genérica de Ambien, llamada zolpidem. Nuestro análisis encuentra que, según algunas medidas, es más efectivo que los demás.

Los mejores tratamientos

Terapia cognitivo-conductual

Somníferos de venta libre como la difenhidramina

Los mejores tratamientos

Primero, prueba ejercicios para fortalecer la vejiga, y reduce la cafeína.

Si vas al baño más de lo normal, quizá no necesites un medicamento. Reducir las bebidas con cafeína, y realizar ejercicios de entrenamiento de la vejiga, con frecuencia ofrecen un alivio. Tu médico también puede enseñarte a fortalecer los músculos pélvicos realizando ejercicios de Kegel y otras técnicas para fortalecer los músculos de la vejiga. Esto podría proveer suficiente alivio de los síntomas como para que no sea necesario tomar ningún medicamento.

Otros medicamentos que tomes, como los que se usan para tratar la presión arterial alta, podrían también hacer que orines con frecuencia. Lo mismo puede suceder si tienes diabetes, enfermedad cardiaca, infecciones del tracto urinario, piedras en los riñones y accidentes cerebrovasculares. Consulta a tu médico para descartar cualquiera de estas causas antes de recurrir a los medicamentos.

La mayoría de los medicamentos usados para tratar la vejiga hiperactiva tienen solo una efectividad moderada, disminuyendo en 2 o 3 veces la cantidad de viajes al baño al día y pueden provocar efectos secundarios que incluyen vista borrosa, confusión, estreñimiento, mareo y resequedad bucal.

Pero si tras probar los cambios en el estilo de vida, tú y tu médico concluyen que vale la pena probar un medicamento, debes pensar en la oxibutinina genérica de liberación prolongada. Ofrece la comodidad de una dosis al día, y la investigación sugiere que tiene un riesgo más bajo de efectos secundarios que otros medicamentos.

Los mejores tratamientos

Ejercicios de Kegel y otros

Oxibutinina genérica de liberación prolongada

