Gabriel Soto podría demandar a quienes dijeron que el hijo de Marjorie De Sousa es suyo

El actor está harto de que inventen chismes

Gabriel Soto exige un periodismo de espectáculos basado más en realidades que en historias narradas por fuentes. Soto, con temperamento, dijo estar cansado de que su vida esté mezclada en el medio del espectáculo con mentiras, y por eso piensa defenderse legalmente de estas publicaciones.

“Ya es momento de hacer periodismo objetivo: ya basta de mentiras, ya basta de fuentes, ya basta de suposiciones, porque realmente afectan. Tengo dos hijas y una de ellas tiene 9 años, ella ya entra a YouTube y ahí con facilidad puede encontrar esas mentiras públicas y a los medios les vale. Ellas son mi familia y esas notas, que son chismes, claro que nos afectan y, lo repito, ya basta de historias que carezcan de verdad”, manifestó.

Y es que el actor desde hace más de un año se ha visto envuelto en publicaciones relacionadas con la actriz Marjorie de Sousa; lo más reciente fue que un periódico en México informó que podría ser Gabriel el padre biológico del hijo de la venezolana.

“Sobre lo que publicó El Reforma, mis abogados y yo estamos sopesando y viendo, porque es muy probable que hagamos una demanda. Ya me cansé de que publiquen mentiras, inventando ahora que yo podría ser el padre de ese pequeño. Y aunque estos procesos son desgastantes, a veces es lo mejor para evitar que la gente invente. Yo demandé a Editorial Notmusa por la historia que me inventó con Marjorie, y lucharé contra este tipo de periodismo que afecta la vida de más familias”, advirtió.

Soto asegura que esta publicación que ha puesto en duda la paternidad de Julián Gil del hijo de Marjorie, es una historia falsa que ha lastimado a muchas personas y solicitó que los medios ya no cuestionen sobre esta situación: “No le busquen donde no hay; Julián no me ha buscado, pero insisto, estos chismes hacen que la gente crea estas historias falsas y a mí me afecta, porque afecta a mi esposa y a mis hijas. No se vale que muchos medios le den espacio a falsedades, y por eso pienso luchar hasta demostrar que lo que han publicado son mentiras”, finalizó.