La abuela que se hizo 20 tatuajes de Mourinho y sería infiel a su esposo con el DT

La mujer de 59 años, que tiene cuatro nietos, es la fan más ferviente del entrenador portugués

“Soy adicta a Jose Mourinho”, confiesa Vivien Bodycote, una mujer de 59 años que ha llevado su fanatismo por el entrenador portugués más allá de lo inimaginable.

Su cuerpo es un tributo andante al “Special One”, pues lo ha cubierto con 20 tatuajes del DT del Manchester United.

La mujer, que acepta derretirse al ver “Mou” en los periódicos dijo que cada vez que va a la ciudad suele regresar con un nuevo tatuaje.

“Muy rara vez voy a la ciudad y no regreso con otro tatuaje de Jose en mi cuerpo, debo tener 20 solo de él. No es solo el special one, es el único”, dijo a The Mirror y confesó haberse gastado unos 1,000 dólares de la pensión de su marido en su fanatismo.

“No me importa pagar por los tatuajes, han costado mucho pero no estoy seguro cuánto exactamente”, dijo Tony,76, esposo de Vivian.

Pero para la abuela de cuatro, la fantasía por Mourinho no se queda solo en eso.

Bodycote no tiene la menor culpa al aceptar que de darse, no dudaría en tener un encuentro con Mourinho y ponerle el cuerno a su marido.

“(Mourinho) es tan hermoso y cada vez que abro un periódico y lo veo, me tiemblan las rodilla”, dijo a The Mirror. “Me moriría si lo veo en persona y con Mourinho, sería infiel”.