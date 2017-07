Angélica Vale y Jaime Camil se sumaron al reto para ayudar a los inmigrantes

¡Se merecen una ovación de pie!

El reto que lanzó Lin-Manuel Miranda sigue aglomerando participantes por una buena causa.

Angélica Vale y Jaime Camil, participaron en el reto #Ham4All, que busca recaudar fondos para una coalición de organizaciones proinmigrantes.

“¡Claro que acepté participar! y doné para la organización que ayuda a los inmigranes We Get the Job Done Coalition (Nosotros Hacemos el Trabajo)”, dijo la hija de Angélica María, en un video donde interpretó una pieza del musical Hamilton.

#ham4all @jaimecamil #chalengeaccepted @lin_manuel__ #wegetthejobdone @diegoboneta @biancapamelamarroquin Can wait to see #hamiltonmusical in LA @ericgarcetti A post shared by Angelica Vale (@angelicavaleoriginal) on Jul 4, 2017 at 8:15pm PDT

La Vale retó al actor Diego Boneta a sumarse.

Hay que recordar que el reto consiste en donar, publicar un video cantando e invitar a otros dos amigos a hacer lo mismo.

La siempre divertida Angélica fue propuesta por su compadre Jaime Camil, una de las figuras más reconocidas en la actualidad dentro de la comunidad hispana, en parte gracias a la buena aceptación de su participación en la obra “Chicago”.

“¿Están listos chicos?”, preguntó Camil antes de interpretar ‘What’d I Miss’.

I supported the #tahirihjusticecenter and #linmanuelmiranda's #wegetthejobdone Coalition 👍🏼 I challenge all my fans, mi comadre @angelicavaleoriginal and @jamesmaslow 👊🏼💥 #ham4all prizeo.com/Hamilton A post shared by Jaime Camil (@jaimecamil) on Jun 27, 2017 at 4:18pm PDT

Sin duda, una iniciativa con mucho corazón.