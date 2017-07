12 consejos que debes tener en cuenta acerca de las recetas médicas

Mantente seguro, sé cuidadoso

1. ACUDE SIEMPRE A LA MISMA FARMACIA

Para reducir tu riesgo de interacciones de medicamentos potencialmente peligrosos, surte todas tus recetas médicas en la misma tienda.

2. TAMBIÉN, TEN CUIDADO CON LOS SUPLEMENTOS

Estos también pueden interactuar con los medicamentos, así que mantén una única lista de todos los medicamentos y suplementos que tomas y pregúntale a tu médico sobre las interacciones peligrosas.

3. LLEVA UN REGISTRO DE TUS MEDICINAS

De acuerdo con una encuesta reciente que realizó Consumer Reports Best Buy Drugs, alrededor de la mitad de la población adulta en Estados Unidos toma actualmente un promedio de 4 medicamentos y 16% toman siete o más. Debido a que los medicamentos pueden interactuar de maneras peligrosas, programa una cita con tu médico para una “revisión de medicamentos”. Y cada vez que surtas una nueva receta médica, pregúntale a tu médico y al farmacéutico cómo interactuará con tus medicamentos actuales.

4. PREGUNTA POR QUÉ

Averigua por qué tu médico te está recetando un medicamento y pregunta si está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para tu afección. Si no es así, te lo están recetando para un “uso no aprobado”. En otras palabras, es para tratar una afección diferente de aquellas para las cuales la FDA lo ha aprobado. Pídele a tu médico la evidencia científica que demuestre que funcionará en tu caso.

5. HABLA CON TU MÉDICO ACERCA DEL COSTO

A menos que tú hables del tema, tu médico podría suponer que el costo del medicamento con receta no es un factor para ti.

6. IGNORA LOS ANUNCIOS DE MEDICAMENTOS

Claro, estos pueden informarte cuando sale algún medicamento nuevo al mercado, pero un anuncio impresionante no significa que el medicamento es mejor que los medicamentos anteriores. Con frecuencia, simplemente es más costoso.

7. NO RECHACES MEDICAMENTOS QUE SE HAN USADO ANTES

En muchos casos, y para muchas afecciones, los medicamentos anteriores disponibles como genéricos de bajo costo son igual de buenos, o incluso mejores, que los medicamentos más nuevos y más costosos.

8. PREGUNTA SI PUEDES PARTIR LAS PASTILLAS

A menudo, puedes ahorrar dinero si surtes una receta médica para pastillas que sean del doble de la dosis que necesitas y las cortas a la mitad con un partidor de pastillas.

9. NO TE DEJES ENGAÑAR CON LAS MUESTRAS GRATIS

Las muestras gratis, al igual que los cupones o vales de medicamentos, podrían parecer un buen negocio, pero probablemente no producirán ahorros a largo plazo porque tienden a engancharte con medicamentos de marca más nuevos y más costosos.

10. TEN CUIDADO AL COMPRAR EN LÍNEA

Los medicamentos de marca aparecen menos costosos en sitios web que afirman estar en Canadá o Europa, pero no te dejes engañar: La mayoría de estos sitios web extranjeros no son legales. Puedes exponerte al riesgo de adquirir medicamentos falsos.

11. REPORTA LOS EFECTOS SECUNDARIOS DAÑINOS DE INMEDIATO

Si tienes una reacción adversa que creas que está relacionada con un medicamento, infórmale a tu médico de inmediato. También puedes informar al Sistema de Informes de Eventos Adversos Med-Watch de la FDA (fda.gov/medwatch). También puedes reportar cualquier reacción negativa a una vacuna en este mismo sitio.

12. CONSIDERA UN “SUSTITUTO TERAPÉUTICO” GENÉRICO

Si no hay disponible un medicamento genérico para el medicamento de marca que te recetaron, considera pedirle a tu médico otro genérico en la misma “clase” de medicamentos. Los medicamentos que pertenecen a una clase o grupo no siempre son tan distintos. Los fabricantes de medicamentos afirman que cada medicamento es único, pero en algunas clases de medicamentos hay varios que logran resultados similares para la mayoría de las personas.