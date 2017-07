Avión militar se estrella en Misisipi, 16 muertos

Dieciséis personas murieron en el accidente de un avión del Cuerpo de Marines en el condado de Leflore, Mississippi, de acuerdo con Fred Randle, director de manejo de emergencias del condado.

Los militares se trasladaban en un avión Hércules C-130 utilizado principalmente para transporte militar. Este tipo de aeronave es usada para recarga de combustible, misiones humanitarias, extinción de incendios, búsqueda y rescate, así como para misiones de combate.

El director de manejo de emergencias del condado de Leflore dijo que las 16 víctimas estaban en el avión y que no había sobrevivientes de la aeronave. La Infantería de Marina anunció el incidente en su cuenta de Twitter, pero no proporcionó detalles.

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC

— U.S. Marines (@USMC) July 11, 2017