Laura Bozzo rompe el silencio y habla de su separación de Cristian Zuárez

En exclusiva te contamos cómo está la conductora peruana

Tal como te contamos, Laura Bozzo y Cristian Zuárez terminaron su relación, y el motivo habría sido por infidelidad de parte del cantante argentino quien habría llevado una doble vida el último tiempo con una mujer en Miami.

Laura Bozzo no ha querido dar declaraciones, ni entrevistas a la prensa, sin embargo, utilizó sus redes sociales para romper el silencio y aclara, por ejemplo, que la separación es definitiva, que no hay vuelta atrás y que en su vida ella siempre ha sido más madre que mujer.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 7 de julio de 2017

Aunque ella dice estar muy bien y asegura, por ejemplo, que no piensa hablar nunca nada malo de Cristian Zuarez, nosotros pudimos saber por personas de su producción de su show, que Bozzo estaría viviendo momentos de mucha tristeza, enojo y frustración.

Que si bien era una relación, que desde el comienzo no le pronosticaban mucho tiempo por la diferencia de edad, y muchos insinuaron que el cantante argentino solo estaba al lado de la peruana por interés. Lo cierto es que tuvieron una relación de casi 17 años en donde él nunca se separó de su lado, e incluso la acompañó en el tiempo que ella vivió en prisión domiciliaria en su país natal.

La tercera en discordia en esta relación sería Adriana Amiel, una empresaria argentina de 50 años que vive en Miami, lugar donde habría tenido los encuentros con Zuárez.

Algunos medios aseguran que en la madrugada del 9 de julio, Bozzo habría publicado una foto de esta mujer en su cuenta de Twitter diciendo que ella era el mejor ejemplo de lo que viven las mujeres en su programa, pero luego ese tweet fue quitado.

Hasta el momento Cristian no ha dado ningún tipo de declaración, pero ya no vive en casa de Laura Bozzo y no se sabe si sigue en México donde residen o se regresó a Miami.