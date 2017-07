Ana de Armas aclara rumores sobre supuesto romance con Édgar Ramírez

Mira lo que dijo la actriz cubana sobre el guapo venezolano

Por el momento, y según confirma ella misma sin ningún reparo, Ana de Armas sigue soltera, sin compromiso y sin ninguna intención de buscar el amor. A pesar de lo mucho que se ha especulado acerca de la naturaleza de su relación con Édgar Ramírez, su compañero de reparto en la película ‘Hands of Stone’, especialmente después de que ambos posaran muy cariñosos a su paso por el Festival de Cannes.

“Somos muy buenos amigos, hicimos una película juntos que nos tocó a todos muy en el fondo, y vivimos una trayectoria muy bonita con ese proyecto en el Festival de Cannes y desde entonces hemos sido amigos. Nos ayudamos todo el tiempo y nos aconsejamos. Él es venezolano, yo soy cubana… tenemos muchísimo en común y somos amigos de los que cuesta encontrar. Entonces se cuida a la gente que quieres, pero no hay nada más“, explicó pacientemente la cubana en un evento al que acudió este domingo en Girona, según las declaraciones recogidas por ¡HOLA!

Cada vez más y mejor! // Always more and better! 🏹❤️ Una publicación compartida de Ana de Armas (@ana_d_armas) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 6:01 PST

Su último noviazgo confirmado -a través de fotos en la esfera virtual, pero nunca por ella- fue con Franklin Latt, aunque posteriormente también se le ha relacionado con grandes nombres de la meca del cine como Scott Eastwood, con quien ha trabajado. Sin embargo, parece que por el momento la intérprete no piensa en nada más que no sea su carrera profesional, que en los últimos años ha despegado de manera vertiginosa.

“Es importante estar solo. Es como tener dos proyectos a la vez, no sabes en qué enfocarte más o no y quieres hacer las dos cosas bien. Entonces hay que centrarse en una cosa primero o no y a veces pasa por sorpresa, ya veremos, eso no se planea”, asegura para no cerrarse tampoco puertas.