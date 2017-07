Tony Romo prefiere el micrófono y descarta la posibilidad de regresar a los Cowboys

Los de la estrella solitaria guardan la esperanza, pero el nacido en San Diego afirma que ya terminó su historia en los emparrillados

Dallas – El ex mariscal de campo Tony Romo descartó la posibilidad de regresar a los Cowboys de Dallas, porque dijo que siente pasión por estar detrás de un micrófono como comentarista para la temporada 2017 de la NFL.

En entrevista con la liga, Romo inicialmente dijo que “sí creo que voy a regresar para esta temporada“.

Agregó que “probablemente exista una buena oportunidad y veremos cómo se desarrollan las cosas”.

Pero después comentó que “como ya he dicho en varias ocasiones, ya he terminado“.

En el mes de mayo, el entrenador de los mariscales de campo de los Cowboys, Wade Wilson, indicó que “podemos especular en el regreso de Romo, él saldrá de la cabina de transmisión para venir a salvar al equipo de Dallas, en caso de que necesitemos a un refuerzo”.

Romo descartó el miércoles esa posibilidad al decir que “mi trabajo con los Cowboys ya acabó y ahora estoy muy emocionado con mi nueva labor como comentarista” en la cadena CBS.

Indicó que “debo decir que me presentaron una excelente oportunidad y no la voy a desaprovechar. Tengo como maestro a Jim Nantz, que me enseña todos los trucos del oficio, y creo que estoy aprendiendo rápido“.