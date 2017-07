“Paga tus impuestos” el grito del Barclays Center a Mayweather

'Money' y 'The Notorious' brindan otra dosis de espectáculo y bocas flojas, ahora en Nueva York

El Barclays Center de Brooklyn fue la sede para la tercera parada en el ‘MayMac World Tour’, la gira promocional de la pelea que el 26 de agosto librarán en Las Vegas el expúgil Floyd Mayweather y el peleador de la UFC, Conor McGregor.

Los contendientes hicieron gala de la lengua larga y la arrogancia que los caracteriza. Hubo de todo, lluvia de billetes de ‘Money’ al irlandés, quien vistió un estrafalario atuendo de abrigo de pieles con una Hidra bordada para tapar su torso desnudo que pronto quedó al aire. Demasiado ‘trash talk’ y dosis de humor bastante voluntario -y planeado, casi ensayado- por parte de Conor, quien le presumió su ‘hombría’ al estadounidense espetándole que ‘es negro de la cintura para abajo’.

Las afrentas de Money aventando otra vez la bandera irlandesa y de Conor azuzando a algunos fanáticos que querían llegar a Mayweather para golpearlo, no fueron suficientes para que la sangre llegara al río. De hecho, a la hora de la foto, del face to face, guardaron silencio, a diferencia de los encuentros en Los Angeles y Toronto, mientras un gran grupo de asistentes gritaban al unísono al exboxeador estadounidense “Pay your taxes” (“Paga tus impuestos”) echando mano del rumor cada vez más fundamentado de que ‘Money’ debe varios millones al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y que por ello habría aceptado el reto de pelear con McGregor.