¡30 ganados en sus últimos 34 juegos! Dodgers se impone a un mexicano para hacer historia

Kershaw y Bellinger se combinan para conducir a Los Ángeles a su segunda racha reciente de 10 victorias

Diez juegos ganados en fila. Marca de 30-4 en sus últimos 34 partidos. Una racha de 14 triunfos en aperturas de Clayton Kershaw.

La temporada de los Dodgers es tan impresionante que acaso cuesta un poco de trabajo creerlo.

Kershaw amplió su ventaja como el pitcher líder en victorias esta temporada en Grandes Ligas con 15 al no permitir carrera y Cody Bellinger impulsó la solitaria anotación en el amanecer del partido, para un triunfo de los Dodgers por 1-0 sobre los Medias Blancas el martes en Chicago.

El parcial de 30-4 dentro de las pasadas cinco semanas representa el mejor tramo registrado por los Dodgers desde 1899, es decir, en toda su historia, y de hecho ningún club de Grandes Ligas había tenido un paso tan arrollador en un segmento similar desde los Reales de Kansas City de 1977 (35-4). Es el mejor inicio de campaña de los Dodgers desde 1955 (65-29).

La décima victoria seguida de Los Ángeles fue difícil, sobre todo porque el abridor de los Medias Blancas, el mexicano Miguel González, hizo una buena labor. Pero no tan buena como para ponerle un freno al equipo de moda en las Grandes Ligas.

Ataque madrugador

Chris Taylor abrió el juego con sencillo (uno de sus cuatro imparables en la noche) frente al “Mariachi” González y de inmediato se robó la segunda base.

Tras base por bolas a Corey Seager y ponche a Justin Turner, Bellinger conectó una rola de hit al jardín central para la que sería la carrera del triunfo. El tapatío de 33 años de edad (4-9) lanzó 6 innings con 5 hits y una carrera, 5 ponches y 5 bases por bolas.

Kershaw (15-2) no estuvo en su mejor juego, lo cual no sorprende considerando que el zurdo no había visto acción desde el domingo previo al descanso del Juego de Estrellas, pero cuando tuvo problemas supo arreglárselas para mantener el cero. En 7 entradas (103 pitcheadas) en la loma le pegaron 7 hits, ponchó a 7 y caminó a uno. Con estas siete argollas, el líder de triunfos de la Gran Carpa mejoró su promedio de carreras limpias a 2.07.

Pedro Báez lanzó la octava entrada y Kenley Jansen sorteó un hit y un batazo de out pegado a la barda para lograr su salvamento 24 en igual número de oportunidades, con un ponche a Omar Narváez para el out 27.

Yasiel Puig se fue en blanco en cuatro turnos al bate, pero hizo una de las jugadas clave del triunfo cuando en la octava entrada le robó un extrabase a Melky Cabrera al lanzarse de cabeza por el jardín derecho para capturar una línea cuando no había out en la pizarra.

Los Dodgers buscarán seguir la histórica fiesta con su triunfo 11 en fila este miércoles al enviar a Kenta Maeda (7-4) a la loma en contra de Carlos Rondón (1-2) a partir de las 5:10 pm (Pacífico).

Otra gran racha

Los Dodgers han hilvanado su segunda cadena de 10 triunfos en semanas recientes. Habían ganado 10 partido en fila del 16 al 25 de junio en un verano para la historia.

Fecha Marcador

Julio 4 4-3 a Arizona

Julio 5 1-0 a Arizona

Julio 6 5-4 a Arizona

Julio 7 4-1 a Kansas City

Julio 8 5-4 a Kansas City

Julio 9 5-2 a Kansas City

Julio 14 6-4 a Miami

Julio 15 7-1 a Miami

Julio 16 3-2 a Miami

Julio 18 1-0 a Chicago