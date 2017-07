¡Penélope Cruz publica foto del trasero de Ricky Martin!

La actriz se divirtió retratando al ídolo con quien comparte muchas horas de trabajo

Parece que Ricky Martin y Penélope Cruz tienen mucha química. Y eso se traduce en la frase “trabajamos pero también nos divertimos”.

La actriz y el ídolo pop están compenetrados en el rodaje de American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace pero eso no les impide jugar un poco.

La española no se pudo resistir y compartió una foto en su cuenta de Instagram donde puede verse a Ricky Martin en una pose súper sexy, sin playera mientras le están haciendo un tatuaje no permanente en el trasero para caracterizar a su personaje.

“Lo que se ve desde mi silla“, escribió la mujer de Javier Bardem, generando un poco de envidia a los millones de fans que cosecha el cantante alrededor del mundo.

Pero no quedó solo ahí, más tarde el mismo Martin replicó la foto de Penélope y agregó: “borren ese tattoo“.

The view from my chair @ricky_martin Lo que se ve desde mi silla 😎#setlife Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 2:32 PDT

Juntos están grabando la nueva serie de Netflix inspirada en la vida del magnate de lo moda, que será encarnado por Édgar Ramírez. Por su parte, el boricua se pondrá en la piel de quien fue amante del diseñador durante varios años, Antonio D’Amico, y Penélope hará de la hermana de Gianni, Donatella Versace.