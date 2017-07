Murió John Heard, papá de Macaulay Culkin en ‘Mi pobre angelito’

Tuvo una larga carrera en cine y televisión; tenía 72 años

El actor John Heard, conocido por haber dado vida al papá en la serie de películas ‘Home Alone’ (Mi pobre angelito), falleció ayer a los 72 años. Su muerte fue confirmada por la Oficina Forense de Santa Clara en California. Y TMZ, por su parte, indicó que Heard, quien vivía en el sur del estado, fue encontrado en un hotel de Palo Alto, California, donde se estaba recuperando de una operación en la columna.

Heard hizo el papel de Peter McCallister, el padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en ‘Home Alone’ y ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York). Fue postulado a un Emmy por su papel de detective corrupto, como actor invitado, en la serie televisiva ‘The Sopranos’ (Los Soprano).

También hizo del rival del personaje de Tom Hanks en la película ‘Big’ (Quisiera ser grande). Su curriculum es largo. Entre muchas series televisivas, películas y telefilms, participó en episodios de ‘CSI: Miami’, ‘Prision Break’ y ‘Gladiador’. Heard tuvo tres matrimonios y tres hijos.