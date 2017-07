El sexy vestido de Rihanna que dejó boquiabierto a medio mundo

La cantante dejó ver todos sus atributos.

Rihanna se robó la alfombra roja en de la premier de la película “Valerian and The City of a Thousand Planets“, con un vestido rojo que causó furor en las redes sociales.

La cantante de 29 años uso un diseño de Giambattista Valli con tremendo escote que fue la sensación de los camarógrafos en Londres.

El push-up de la prenda resultó muy favorecedor para la bella silueta de la nacida en Barbados, aunque algunos críticos de moda aseguraron que parecía que no la dejaba respirar bien.

De acuerdo con Infobae, este vestido “se inspira en los trajes de gala de las cortes europeas del siglo XIX, con un escote bajo y un vuelo amplio”.

Sí, como aquellas damas de las cortes inglesas por las que suspiraban los reyes.

¿A ti, qué te pareció el outfit de Rihanna?