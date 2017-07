Foto: Golpean brutalmente a hijo de Juan Gabriel

Anteriormente el hijo no reconocido del "Divo de Juárez" había sufrido un intento de secuestro

Alberto Aguilera Jr., hijo no reconocido de Juan Gabriel, fue brutalmente golpeado y denunció el hecho en sus redes sociales.

Aguilera Jr. subió la gráfica imagen a su perfil personal de Facebook en donde se le ve el labio ensangrentado. El programa de Univision “El Gordo y la Flaca” logró ver la foto y la compartió en sus redes sociales, imagen que pueden ver en la parte inferior de este articulo.

Hasta el momento no se sabe bien que fue lo que pasó, pero no es la primera vez que Alberto Aguilera Jr. sufre un incidente así. El pasado 12 de abril lo intentaron secuestrar pero afortunadamente no pasó a mayores. En ese entonces el hijo mayor del intérprete de “Querida” puso una denuncia con las autoridades.