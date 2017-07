La “Migra” estaría abordando buses interestatales para revisar documentos

ICE asegura que solo lo hace cuando tiene información que un indocumentado viene dentro del autobús

La nueva táctica de las autoridades migratorias se estaría extendiendo a distintos lugares del país indican fuentes cercanas a empresas de transporte.

El último caso que se ha conocido sobre agentes de inmigración abordando buses interestatales para revisar la documentación de sus pasajeros sucedió en Miami. Una mujer fue detenida y bajada del bus luego de mostrar su visa, la cual estaba vencida.

La mujer que habló con MundoHispánico es una madre colombiana que reside en Maryland y que se dispuso a tomar unas vacaciones con sus dos hijas en la Florida.

La mujer que no dio su nombre por temor a represalias de parte de inmigración dijo que había tomado el bus porque creía que era más seguro que viajar en avión, donde se supone se hacen requisas más minuciosas sobre la documentación de los viajeros. Sin embargo ese no fue su caso.

Al tomar el bus de retorno a su casa en el estado de Maryland la colombiana abordó el bus esperando el inicio del viaje cuando se subieron miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Estábamos sentadas esperando que arrancara cuando se subieron al bus varios como agentes fronterizos y me pidieron identificación y de mis hijas. Les di los pasaportes y se dieron cuenta que nuestras visas ya estaban vencidas así que nos hicieron bajar del bus con todo y maletas”, narró la mujer a MundoHispánico.

“Nos llevaron a una oficina y me hicieron muchas preguntas. Al día siguiente nos dejaron salir, pero me dijeron que tenía que presentarme sola en ocho días ante un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) para que me pusiera un grillete”, aseveró.

Este no es el único caso reciente reportado. La semana pasada se conoció de un caso similar en Texas cuando un autobús fue abordado por varios uniformados que le pidieron papeles a viajeros que estaban a bordo. A nadie se llevaron pues todos tenían sus papeles en regla.

Una fuente anónima cercana a la compañía Greyhound dijo en el informe de MundoHispánico que los agentes de la migra se suben a hacer revisiones a los buses que vienen de otros estados y como tienen la autoridad para hacerlo la empresa no puede hacer nada.

“Vienen por lo menos una vez a la semana, pero nunca nos avisan cuando y no solo lo hacen aquí, sino también en otras estaciones”, aseguró la fuente.

Por su parte Bryan Cox, portavoz de ICE en el estado de Georgia dijo en un comunicado: “Sí llevamos a cabo inspecciones cuando sabemos que alguna persona que buscamos viene a bordo de algún autobús y tenemos la autoridad de subirnos y detenerlo”.

“Pero no es algo que hacemos continuamente”, señalo el funcionario.