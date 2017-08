Integrante de One Direction se reconcilia con Zayn Malik tras separación

Ya no hay rencillas entre los jóvenes cantantes

Además de romperle el corazón a millones de ‘directioners’ de todo el mundo, la partida de Zayn Malik de One Direction a principios de 2015 también deterioró la bonita amistad que hasta entonces le había unido a sus compañeros de banda. La inesperada decisión del británico no sentó nada bien a ninguno pero especialmente a Louis Tomlinson, con quien durante meses intercambiaron tensos mensajes en Twitter que evidenciaron la mala relación que existía entre ambos.

Dos años después, sin embargo, parece que las jóvenes estrellas de la música han podido solucionar finalmente sus diferencias, hasta tal punto que el intérprete de “Just Hold On” no duda en referirse de nuevo al guapo novio de Gigi Hadid como “amigo”.

“Volvimos a retomar el contacto, aclaramos la situación y hablamos sobre todo lo que había pasado. Así que supongo que volvemos a ser amigos. Como siempre que sucede algo así, necesitamos tiempo. Pero supongo que fue bonito tener la oportunidad de aclararlo todo y comportarnos como adultos”, reveló este martes Louis a su paso por el programa radiofónico Andy Cohen Live.

Las declaraciones del padre del pequeño Freddie Reign llegan tras confesar que fue su madre Johanna -que falleció el pasado diciembre como consecuencia de un cáncer- quien le animó a reconciliarse con el de Bradford justo antes de morir. De hecho, tras conocer la trágica noticia Zayn no dudó en enviarle un cariñoso mensaje al artista de 25 años para darle su más sentido pésame.

“Mi madre me dijo: ‘Tienes que retomar el contacto con Zayn. La vida es demasiado corta’. La intuición que una madre tiene es coj***da. Para mí, es como si fuera algo de otro mundo. Mi madre siempre sabía cómo me sentía y lo que quería. No le puedo guardar rencor a nadie. Es algo que no va conmigo. Si existe cualquier tipo de enemistad, es mejor aclararlo. Quedé con él y estuvo bien”, explicaba recientemente al diario The Sun.

Por otro lado, el cantante de “Pillowtalk” sigue manteniendo las distancias con los miembros restantes de la boy band. Tanto es así, que tanto Liam Payne como Harry Styles no han dudado en criticar públicamente que su antiguo amigo haya renegado de sus años en la formación juvenil.

“Es muy triste porque One Direction fue un momento maravilloso de nuestras vidas. Es como si hubiéramos ido a la universidad pero habiéndonos tomado esteroides. Fue una locura. Nos divertimos mucho. No entiendo cómo puedes tener una experiencia así y decir las cosas que dice él a veces. Para mí no tiene ningún sentido”, manifestaba al citado medio Liam, siguiendo la misma línea en que se pronunciaba Harry semanas antes, aunque este utilizaba un tono más conciliador.

“Creo que es una pena que se sintiera así, pero solo puedo desearle suerte a alguien que hace lo que ama. Si estás haciendo algo que no te gusta y necesitas hacer otra cosa, eso es lo que tienes que hacer. Me alegro de que esté haciendo lo que le gusta, así que mucha suerte para él”.