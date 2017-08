Video: Así confirmó Chiquis Rivera su reconciliación con Lorenzo Méndez

La pareja está dándole una nueva oportunidad a su relación tras una breve separación

Luego de que hace tan solo un par de semanas Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez confirmaran que su relación había llegado a su fin, ahora la hija de Jenni Rivera declaró para las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’, que por fin se reconcilió con el cantante de la Original Banda el Limón.

“La verdad es muy buen muchacho. Yo creo que ese espacio nos ayudó. A mí me ayudó muchísimo a apreciar y valorar y estoy muy feliz. Ojalá que así siga la cosa”, aseguró Rivera.

The limón to my pho soup. 😊🙈😍 A post shared by Chiquis 💛 (@chiquisoficial) on Aug 6, 2017 at 10:58pm PDT

Para finalizar, Chiquis dejo en claro que su separación no se debió a motivos de infidelidad.

“No era nada grave, no fue algo de infidelidad de él o mía. Yo necesitaba sanar ciertas cosas y él igual. No me hallaba yo estar con alguien que está en lo mismo que yo hago y que viaja tanto, necesitábamos ese espacio. Pero uno cuando se toma ese espacio, extrañas a la persona, yo creo, y como que te ayuda. Lo estamos tomando día a día y a ver qué pasa”, dijo la cantante.

La relación de Chiquis y Lorenzo se hizo pública el pasado 16 de abril, cuando ambos publicaron unas imágenes acompañadas de tiernos mensajes en sus cuentas de Instagram.

Mira aquí la entrevista: